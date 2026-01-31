ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely fõpolgármester nyilatkozik a sajtónak a Fõvárosi Közgyûlés ülése elõtt a Városháza dísztermében 2024. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Eladósodott Karácsony Gergely, már több a tartozása, mint Szentkirályi Alexandrának

Infostart

Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak aktuális vagyonnyilatkozatait. A dokumentumok tanúsága szerint a városvezetők és frakcióvezetők ingatlanvagyona és hitelállománya is jelentősen változott az elmúlt esztendőben.

Az index.hu gyűjtötte össze a közgyűlés legfontosabb szereplőinak adatait.

Karácsony Gergely: Banki tartozása egy év alatt 26,5 millióról 61,3 millió forintra emelkedett. Ingatlanállománya egy XII. kerületi, 34 négyzetméteres lakás 50 százalékos tulajdonjogával bővült, emellett továbbra is rendelkezik egy II. kerületi lakással és egy siófoki nyaralóval. Főpolgármesteri fizetése bruttó 4,46 millió forint.

Vitézy Dávid: Több budapesti ingatlanban (I., XI., XII., III. kerület) rendelkezik tulajdonrésszel, emellett balatongyöröki gyümölcsöse is van. Portfóliójában több száz millió forint értékű értékpapír szerepel, miközben hiteltartozása eléri a 46 millió forintot.

Szentkirályi Alexandra: Három budapesti ingatlan (XII. és I. kerület) társtulajdonosa, valamint 100 százalékos birtokosa egy balatonkenesei ingatlannak. Értékpapír-megtakarításait megduplázta (68 millió forint), banki tartozása pedig 51 millió forintot tesz ki.

Bujdosó Andrea: Egy ürömi társasházi lakás többségi tulajdonosa. Közel 147 millió forintnyi értékpapír-megtakarítással és jelentős nyugdíjbiztosítási háttérrel rendelkezik. Egyéni vállalkozóként havi bruttó 1,1 millió forint bevételt vallott be.

Szaniszló Sándor: Összesen öt budapesti lakással és egy balatonfüredi lakóházzal rendelkezik. Jelentős pénzeszközt tart devizában: eurómegtakarításainak értéke megközelíti a 150 millió forintot, lakáskiadásból pedig havi bruttó 640 ezer forint jövedelme származik.

