2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
Nyitókép: Pixabay

Segítségre szorul a halálos betegek támogatója

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Adományok nélkül bizonytalanná válhat a Magyar Hospice Alapítvány működése, a szervezet ugyanis térítésmentesen segíti a betegeket és hozzátartozóikat is. Most kampányt indítottak, hogy összegyűjtsék a működési költségekhez szükséges forrást.

35 évvel ezelőtt a Magyar Hospice Alapítványt azért hozták létre, hogy a végstádiumú daganatos betegek számára méltó életvégi ellátást biztosítsanak. Az alapítvány otthonápolási szolgálata csaknem 300 embert kísér végig életük utolsó időszakán. A Budapest Hospice Házban egyszerre tíz beteg számára biztosítanak ellátást, mindent térítésmentesen – mondta el az InfoRádióban a szervezet programigazgatója.

„Ápoló, orvos, dietetikus, gyógytornász, pszichológus, mellett sok önkéntes is segíti a munkánkat. Próbálunk olyan támogatást adni a betegeknek, ami megkönnyíti számukra ezt az életvégi időszakot” – nyilatkozta Korda Nikolett. Azt is elmondta, hogy mind az otthoni, mind pedig az intézményi ellátásuk is teljesen térítésmentes a betegek számára. Ugyanígy ingyen vehetik igénybe a hozzátartozók is a gyászterápiát akár csoportos, akár egyéni pszichoterápia keretében.

A NEAK finanszírozás azonban csak a betegellátási költségek egy részét fedezi.

Minden más, működéssel kapcsolatos kiadásra maguknak kell előteremteniük a pénzt. Ám a források kiszámíthatatlansága állandó bizonytalanságot jelent a számukra. „Az alapítvány teljesen függetlenül működik. Mi nem vagyunk sem valamelyik egyházi szervezetnek a részei, sem pedig egy államilag fenntartott kórházi osztály. Ahhoz, hogy ez az ellátás továbbra is folyamatosan működhessen, nagyobb nyilvánosságra, nagyobb támogatottságra van szükségünk” – hangsúlyozta a Magyar Hospice Alapítvány programigazgatója.

A Magyar Hospice Alapítvány ennek érdekében indította el Időgép című kampányát. Ennek középpontjában egy puha karosszéket körülölelő kartondobozból épült játék időgép áll – mesélte Korda Nikolett.

„Aki ide beül, annak olyan kérdéseket próbálunk feltenni, amivel egy picit visszarepítjük a múltba. Felidézzük a gyerekkori emlékeit, a szüleit, a pajtásait, az első szerelmét és persze azt is, aki megbántotta. Ez a múltidézés aztán ahhoz járul hozzá, hogy a jelenünkben sokkal jobban érezzük magunkat. Mert a múlt által a jelenünk is megszépül. Azt reméljük, hogy ez az időgép és a hozzá kapcsolódó adománygyűjtés a Budapest Hospice Háznak, illetve az otthonellátásunknak a jövőjét is biztosíthatja” – tette hozzá Korda Nikolett programigazgató.

Az ügy mellé állt Csányi Sándor színművész, a Radnótis Kovács Adél és lánya, az Örkény Színházas Mácsai Pál és a Quimby. De a kampány kisfilmjeiben megszólaltak a szakemberek, az önkéntesek, sőt maguk a betegek is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

