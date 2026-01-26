Bankfiókban könnyített magán

A közzétett bejegyzés tanúsága szerint az incidens a bankfiók ATM-automatáknak helyet adó előterében történt, ahol az elkövető köztisztasági szempontból elfogadhatatlan állapotokat hagyott maga után - írja veol.hu.

A hírre reagáló helybéliek soraiban a döbbenet és a felháborodás dominált, sokan a közterületek és a nyilvános szolgáltatói terek állapotának általános romlására hívták fel a figyelmet.

A közösségi oldalakon megjelent hozzászólások között az éles kritika mellett megjelent az irónia is, ám a többség szerint az eset rávilágít a biztonsági felügyelet és a köztisztasági szabályok betartatásának nehézségeire az éjjel-nappal nyitva tartó, őrizetlen helyiségekben.

Az érintett pénzintézet egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az üggyel kapcsolatban, de az ilyen esetekben az üzletszabályzat és a jogszabályi keretek lehetőséget adnak a felvételek alapján történő hatósági intézkedésre, illetve a soron kívüli higiéniai takarítás elrendelésére.

Fotónk illusztráció.