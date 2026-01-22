Ekkor lesznek 2026-ban az ünnepnapok és a hosszú hétvégék

A munkaszüneti napok 2026-ban nem hoznak jelentős változást, azonban a mozgóünnepek és a szombati munkanapok miatt érdemes előre átgondolni a szabadnapokat. A tavalyi 5 hosszú hétvégéhez képest 2026-ban 7 hosszú hétvégére számíthatunk, ami kedvezőbb a pihenni vágyók számára – írja a Portfolio.

A 7 hosszú hétvégéből 3 lesz háromnapos és 4 négynapos, ami lényegesen jobb, mint ami a 2025-ös évben volt. Fontos különbség viszont, hogy 2026-ban nem lesz öt- vagy hatnapos hosszú hétvége, ahogy 2025-ben karácsonykor ötnapos pihenő volt.

A háromnapos hosszú hétvégék időpontjai:

május 1-3. (A munka ünnepe) - péntek, szombat, vasárnap

május 23-25. (Pünkösd) - szombat, vasárnap, hétfő

október 23-25. (Az 1956-os forradalom ünnepe) - péntek, szombat, vasárnap.

Négynapos hosszú hétvégék:

január 1-4. (Újév) - csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

április 3-6. (Húsvét) - péntek, szombat, vasárnap, hétfő

augusztus 20-23. (Államalapítás ünnepe) - csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

december 24-27. (Karácsony) - csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

Húsvét 2026-ban április első hétvégéjére esik. Nagypéntek április 3-án lesz, húsvétvasárnap április 5-én, húsvéthétfő pedig április 6-án. A húsvéti hosszú hétvége 2026-ban négynapos lesz, április 3. és 6. között. Az újévit leszámítva, ez a leghosszabb összefüggő pihenőidőszak az év első felében.

2026 karácsonya:

december 24. (Szenteste) szerda,

december 25. (Karácsony első napja) csütörtök,

december 26. (Karácsony második napja) pedig péntekre esik.

A karácsonyi hosszú hétvége 2026-ban négynapos lesz, december 24-27. között. Ez rövidebb, mint a 2025-ös ötnapos karácsonyi pihenő volt. December 24-e, Szenteste 2026-ban sem munkaszüneti nap hivatalosan, de a szombati munkanap miatti áthelyezés révén szabadnap lesz.

Pünkösd 2026-ban május végére esik. Pünkösdvasárnap május 24-én, pünkösdhétfő pedig május 25-én lesz. A pünkösdi hosszú hétvége 2026-ban háromnapos, május 23-25. között tart. Ez a második háromnapos hosszú hétvége májusban, közvetlenül a munka ünnepe utáni hétvégék egyikén.

A nemzeti ünnepek 2026-ban vegyes képet mutatnak a hosszú hétvégék szempontjából:

március 15. vasárnapra esik, így nem lesz hosszú hétvége az 1848-as forradalom ünnepe körül;

augusztus 20. csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe körül négynapos hosszú hétvége lesz augusztus 20-23. között;

október 23. péntekre esik, az 1956-os forradalom ünnepe körül háromnapos hosszú hétvége lesz október 23-25. között.

Mindenszentek 2026-ban november 1-jén, vasárnap lesz. Mivel hétvégére esik, nem lesz hosszú hétvége mindenszentek napja körül.

Szilveszter 2026-ban december 31-én, csütörtökön lesz. Szilveszter napja nem munkaszüneti nap, tehát munkanap lesz. Az új évet azonban szabadnappal kezdjük, mivel 2027. január 1., újév napja péntekre esik, és hivatalos piros betűs ünnep.

Szombati munkanapok

2026-ban három szombati munkanap lesz, amikor a hosszú hétvégék miatt dolgozni kell: 2026. január 10. (szombat) - a szilveszteri/újévi hosszú hétvége miatt; 2026. augusztus 8. (szombat) - az augusztus 20-i négynapos hosszú hétvége miatt; 2026. december 12. (szombat) - a december 24-i szabadnap miatt.

2026 munkaszüneti napjai tehát: