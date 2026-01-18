ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó Péter: Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trumptól

Infostart / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt is közölte, hogy a kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan, félreérthetetlenül, félremagyarázhatatlanul úgy szól, hogy a tagállamoknak egyhangúlag kell dönteniük, felvesznek-e új országot a tagállamok sorába - tette hozzá. „Mi, akik 16. éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani" - közölte.

Szijjártó Péter a kétsebességes csatlakozást nonszensz trükknek nevezte, mondván, Brüsszel meg akarja vezetni az ukránokat, hiszen pontosan tudja, hogy mindaddig, amíg ez a kormány van Magyarországon, addig Ukrajna nem lehet tagja az EU-nak. Szerinte, bár az Európai Unióban világosan lefektetett szabályok vannak, az Európai Bizottság és annak elnöke,

Ursula von der Leyen "kénye-kedve szerint értelmezi" ezeket a szabályokat.

Ez is nagy kockázata az Európai Unió jövőbeni működésének, és joggal felvethető, működhet-e olyan szervezet, amelynek vezetése önmaga veszi semmibe a szervezet működéséről, életéről érvényben lévő szabályokat - tette hozzá.

A műsorban szó volt arról is, hogy a Mol tárgyalást folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról, Szijjártó Péter ez ügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a Mol mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről.

Küszöbön áll a megállapodás - mondta, hozzátéve, óriási előrelépés lenne a régió energiabiztonsága és az árak szempontjából is, ha integráltan működhetnének Szlovákia, Magyarország és Szerbia kőolaj-finomítói. A Mol tárgyal, a magyar kormány pedig teljes körű diplomáciai támogatást biztosít - mondta a miniszter, aki álhírnek nevezte, hogy a Mol bezárná a pancsovai finomítót.

Arról is említést tett, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől.

Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.

Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump "békepárti tevékenységét" világszerte, a gázai békefolyamatban is ő jelenti a reményt, Magyarország pedig érdekelt abban, hogy a Közel-Keleten béke legyen, mert a térség biztonsági helyzete nagy befolyással van a közép-európai biztonsági helyzetre.

Kezdőlap    Belföld    Szijjártó Péter: Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trumptól

orbán viktor

donald trump

szijjártó péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban

Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban
Egyre több óvodás gyermeknek van saját telefonja, a gyermekek 7 százaléka pedig már 4–6 évesen mobilhasználó – derült ki az NMHH reprezentatív kutatásából, amelyet 2 ezer szülő és 2 ezer 7 és 16 év közötti gyermek megkérdezésével végeztek el. A felmérés rámutat arra is, hogy a gyerekek szabadidejük egyre nagyobb részét töltik digitális platformokon, a szülők egyre passzívabbak, a mesterséges intelligenciának pedig mindenki jobban hisz a kelleténél.
Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

Bécset és Budapest más környékbeli konkurensét nagyobb számban keresik fel azok a gazdagabb turisták, akik kikapcsolódásuk során megvásárolnak olyan termékeket, amelyeket egy átlagos turista nem tud vagy nem akar kifizetni – mondta az InfoRádióban a turisztikai szakújságíró, aki szerint Budapestnek az osztrák főváros lehet a követendő példa. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke pedig arról számolt be, hogy hazánk tavaly duplaannyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek.
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felsővezeték-hiba miatt nagy késés várható a záhonyi vonalon

Felsővezeték-hiba miatt nagy késés várható a záhonyi vonalon

Felsővezeték-hiba elhárítása miatt Szolnok és Szajol között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos! Napi limitet vezet be a YouTube: jön az új szülői felügyeleti funkció - részletek!

Hivatalos! Napi limitet vezet be a YouTube: jön az új szülői felügyeleti funkció - részletek!

A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU ambassadors to hold emergency talks after Trump threatens tariffs over Greenland

EU ambassadors to hold emergency talks after Trump threatens tariffs over Greenland

European leaders criticise the tariff threat as "unacceptable", as Trump escalates his plan for the US to acquire Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 12:25
Támadás indult Dobrev Klára ellen - itt a pártközlemény
2026. január 18. 12:02
Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban
×
×
×
×