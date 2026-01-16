Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
14.00 Nagy István agrárminiszter
16.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos
18.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
23.00 Bartal Tamás, a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Vasárnap
5.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
8.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
13.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
14.00 Steigervald Krisztián generációkutató
16.00 Csaba László közgazdász, egyetemi tanár
18.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
23.00 Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke