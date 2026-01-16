ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 16. péntek
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Csizmazia Gábor, Ürge-Vorsatz Diána, Steigervald Krisztián és Nemes Imre.

Szombat

11.00 Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője

14.00 Nagy István agrárminiszter

16.00 Káel Csaba filmügyi kormánybiztos

18.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa

23.00 Bartal Tamás, a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke

Vasárnap

5.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

8.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

13.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

14.00 Steigervald Krisztián generációkutató

16.00 Csaba László közgazdász, egyetemi tanár

18.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

23.00 Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Borult, párás, helyenként tartósan ködös idővel indult a péntek, több térségben pedig ónos eső és ónos szitálás is nehezítheti a közlekedést. Elsősorban az északi és keleti országrészben kell csúszós utakra számítani, miközben a nyugati megyékben sűrű, zúzmarás köd rontja a látási viszonyokat.
 

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Egyre több a kátyú Budapesten, megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását

Rekordokat döntöget a hazai áram- és gázfogyasztás, kiderült, bírja-e a rendszer

Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!

Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!

Péntek estétől szombat reggelig az ország nagy részén borult, párás idő várható, helyenként köddel, szitálással, ónos szitálással, ami az éjszakai és hajnali órákban csúszóssá teheti az utakat – figyelmeztet a Magyar Közút.

Az utolsó negyedben dőlt el: egyre közelebb a négy közé jutás a magyar válogatott számára

Az utolsó negyedben dőlt el: egyre közelebb a négy közé jutás a magyar válogatott számára

Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

The president made the threat while a bipartisan group of US lawmakers were visiting Denmark in the hope of easing tensions over the territory.

