ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.79
usd:
331.48
bux:
120519.25
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzoltó autók. Forrás: Facebook / Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nyitókép: Facebook / Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Csak szerdán hatvanhat riasztást kaptak a tűzoltók a téli időjárás miatt

Infostart / MTI

a Katasztrófavédelem közlése szerint egy évvel ezelőtt közel 60 százalékkal kevesebb dolga volt a tűzoltóknak, mint most.

A télies időjárással összefüggésben szerdán 66 tűzoltáshoz és műszaki mentést igénylő esethez vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai.

A Katasztrófavédelem azt közölte csütörtökön a honlapján, hogy szerda 4 óra és csütörtök 4 óra között még mindig többször riasztották káreset miatt a tűzoltókat, mint máskor az év ezen időszakában megszokott. Tavaly januárban átlagosan 57 százalékkal kevesebb beavatkozásuk volt a tűzoltóegységeknek.

Az országos közúthálózaton ebben az időszakban hat olyan rendkívüli esemény történt, amely szükségessé tette a forgalom ideiglenes korlátozását:

minden esetben balesetek, műszaki hibás járművek, illetve az erős forgalom okozta torlódás miatt kellett korlátozásokat bevezetni.

Részleges áramszolgáltatás-kiesés hat vármegye kilenc településén és a főváros tizenharmadik kerületében, összesen 5241 fogyasztási helyen volt. A hibaelhárítás a fővárosban még tart – tették hozzá.

Szerdán tíz vármegye tizenkilenc településén, összesen 3371 fogyasztási helyen szünetelt a vízszolgáltatás. Teljes vízszolgáltatás-kiesés Baranya vármegyében, Vásárosdombót érintően, összesen 324 fogyasztási helyen volt.

Részleges vízszolgáltatás-kiesés tíz vármegye tizennyolc településén, összesen 3047 fogyasztási helyen volt. Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Jászkisér településen harminc fogyasztási helyet érintően dolgoznak a hiba elhárításán.

Kezdőlap    Belföld    Csak szerdán hatvanhat riasztást kaptak a tűzoltók a téli időjárás miatt

közlekedés

időjárás

katasztrófavédelem

közút

riasztás

tűzoltóság

tél

jegesedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

Ahogy várható volt, nem sikerült közelíteni az álláspontokat Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről szóló, radikális amerikai igények kérdésében. A dán külügyek vezetője közölte: „alapvető ellentét” van a felek között, miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Konjunktúra-indexek.
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen ábra mutatja meg igazán, miért nem támadja meg Iránt Amerika

Egyetlen ábra mutatja meg igazán, miért nem támadja meg Iránt Amerika

Napok óta világszerte az egyik legnagyobb kérdést az jelenti, hogy az Egyesült Államok támadni fog-e Irán ellen és ha igen, mikor. Az új ábrák szerint erre egyelőre kifejezetten kevés az esély.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Síntörés történt a győri vasútvonalon, ideiglenes vágányzár és sebességkorlátozás van érvényben

Síntörés történt a győri vasútvonalon, ideiglenes vágányzár és sebességkorlátozás van érvényben

A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Astronauts return to Earth after first ever medical evacuation from space station

Astronauts return to Earth after first ever medical evacuation from space station

The team, known as Crew 11, splashed down off the coast of California after a nearly 11 hour journey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 10:23
Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól
2026. január 15. 10:03
Nemzeti Petíciót indít a kormány – Kormányinfó percről percre
×
×
×
×