Csak szerdán hatvanhat riasztást kaptak a tűzoltók a téli időjárás miatt

A télies időjárással összefüggésben szerdán 66 tűzoltáshoz és műszaki mentést igénylő esethez vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai.

A Katasztrófavédelem azt közölte csütörtökön a honlapján, hogy szerda 4 óra és csütörtök 4 óra között még mindig többször riasztották káreset miatt a tűzoltókat, mint máskor az év ezen időszakában megszokott. Tavaly januárban átlagosan 57 százalékkal kevesebb beavatkozásuk volt a tűzoltóegységeknek.

Az országos közúthálózaton ebben az időszakban hat olyan rendkívüli esemény történt, amely szükségessé tette a forgalom ideiglenes korlátozását:

minden esetben balesetek, műszaki hibás járművek, illetve az erős forgalom okozta torlódás miatt kellett korlátozásokat bevezetni.

Részleges áramszolgáltatás-kiesés hat vármegye kilenc településén és a főváros tizenharmadik kerületében, összesen 5241 fogyasztási helyen volt. A hibaelhárítás a fővárosban még tart – tették hozzá.

Szerdán tíz vármegye tizenkilenc településén, összesen 3371 fogyasztási helyen szünetelt a vízszolgáltatás. Teljes vízszolgáltatás-kiesés Baranya vármegyében, Vásárosdombót érintően, összesen 324 fogyasztási helyen volt.

Részleges vízszolgáltatás-kiesés tíz vármegye tizennyolc településén, összesen 3047 fogyasztási helyen volt. Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Jászkisér településen harminc fogyasztási helyet érintően dolgoznak a hiba elhárításán.