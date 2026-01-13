ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: napról napra szorulnak

Infostart

Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza párttól – értékelt a Facebookon a kormányfő.

„Napról napra szorulnak” – így látja az ellenzéki párt helyzetét Orbán Viktor.

„Európa az ukrajnai háborútól hangos. 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad. Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll. És erre a Tisza nem mond semmit. Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani. Marad a politikai bűvészkedés. Ezért állnak elő napról napra egyre nagyobb képtelenségekkel. Hogy ne kelljen kimondani az igazat: menthetetlenül brüsszel-pártiak” – így látja a miniszterelnök a helyzetet egy Facebook-bejegyzése szerint.

„Ameddig ők vergődnek, mi tesszük a dolgunkat. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem sodródunk és nem hajolunk meg. Ez a különbség. Ezért vagyunk mi a biztos választás” – írta.

