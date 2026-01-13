A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy a venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egy személyt a hatóságok kedden szabadon bocsátottak. „A másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk” – húzta alá.
Egy magyar fogvatartottat már szabadon engedtek Venezuelában
