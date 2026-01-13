ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.88
usd:
330.79
bux:
117599.91
2026. január 13. kedd Veronika
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Egy magyar fogvatartottat már szabadon engedtek Venezuelában

Infostart / MTI

A venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egyet kiengedtek a helyi hatóságok, a többiek szabadon bocsátásán a kormány tovább dolgozik – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy a venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egy személyt a hatóságok kedden szabadon bocsátottak. „A másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk” – húzta alá.

Kezdőlap    Belföld    Egy magyar fogvatartottat már szabadon engedtek Venezuelában

venezuela

szabadon engedés

fogvatartott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjöttek a friss inflációs adatok

Megjöttek a friss inflációs adatok

14 százalékos drágulás és 27 százaléknál is nagyobb visszaesés között mozogtak az árak. Megvan a 2025-re vonatkozó éves áremelkedés mértéke is.
VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.13. kedd, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Hajnalban súlyos támadás érte Ukrajnát - Kijevben elment az áram. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra

Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra

A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump announces 25% tariff on countries doing business with Iran following protest crackdown

Trump announces 25% tariff on countries doing business with Iran following protest crackdown

The US president has also been briefed on military and covert options for use in the country, sources tell the BBC's US partner CBS.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 13. 10:34
Orbán Viktor: napról napra szorulnak
2026. január 13. 10:12
Megvan, mikor vonulhat el Budapestről az ónos eső
×
×
×
×