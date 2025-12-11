Bővíti a keretet a kormány, év elejétől folytatódik a lakossági távhőpályázat

Az Energiaügyi Minisztérium eddig 5 milliárd forinttal támogatta a távolról leolvasható fűtési költségmegosztó felszerelését a távhővel ellátott lakóépületek korszerűsítésének keretében. A program eredményeként eddig már több mint 600 társasház vagy lakószövetkezet valósíthatta meg az energiatudatos fűtéshez szükséges fejlesztéseket önerő nélkül, vissza nem térítendő forrásból.

A távfűtéses lakások esetében a távolról leolvasható költségosztók lehetővé teszik azt, hogy mindenki annyit fizessen a távhőért, amennyi energiát valóban felhasznál, mondta egy, az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalára feltöltött videóban Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár.

„A távolról leolvasható költségosztók méltányosabb díjmegosztást tesznek lehetővé. Nem csupán a légköbméter alapján osztjuk el a fogyasztást, hanem figyelembe vesszük, hogy ki mennyire tekeri fel a fűtést”

– mondta az államtitkár. Solymár Károly Balázs azt is megemlítette, hogy a szükséges fűtést a lakások elhelyezkedése is befolyásolja, ám a költségmegosztók esetében ennek a figyelembe vételére is lehetőség van. A távoli leolvashatóság lehetővé teszi, hogy a fogyasztás folyamatosan követhető legyen, ezáltal a rezsiköltségek is kiszámíthatóbbá válnak.

Az államtitkár hozzátette, a pályázat felkeltette a távfűtéses lakásban élők figyelmét, a forrás gyorsan kimerült, ezért a kormány 2026. elejétől újabb pályázati keretet nyit meg a lakosság számára. Mint mondta, a népszerűségre tekintettel további 4 milliárd forintot biztosítanak a program folytatására.

Solymár Károly Balázs leszögezte: a Jedlik Ányos Energetikai Program ágazati felhívásaival együtt idén az Energiaügyi Minisztérium már több mint 100 milliárd forinttal segítette a távfűtési rendszerek korszerűsítését és zöldítését.