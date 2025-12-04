ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Nincs kegyelem a rollereseknek, durva büntetések a láthatáron

Infostart

A számtalan lakossági panasz és a balesetveszély miatt szigorítják az elektromos rollerek használatát Szegeden, ahol hamarosan akár kétszázezres büntetés is járhat a szabálytalankodásért.

Szeged radikális lépés tett az elektromos rollerek okozta káosz megszüntetésére: a november 28-i közgyűlés döntött arról a rendeletről, amely 2026 elejétől érdemben korlátozzák és szabályozzák a rolleresek, segwayezők és hoverboardozók közlekedését a városban – írja a HelloVidék.

Az első szigorítások január 1-től lépnek hatályba.

A városban évek óta érkeznek a panaszok a zebrák előtt fékezés nélkül áthúzó rolleresekre, a járdán cikázó felhasználókra és a bejáratokat, buszmegállókat eltorlaszoló, ottfelejtett járművekre. Szeged vezetése szerint tarthatatlan ez az állapot, az új KRESZ pedig továbbra sem érkezik. Binszki József várospolitikai alpolgármester azt nyilatkozta:

„A lakossági jelzések egyértelműek: a gyalogosok biztonsága sérül. Szegednek addig is lépnie kell, amíg az országos szabályozás elkészül.”

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Vármegyei Egyesülete is több alkalommal fordult az önkormányzathoz az elmúlt hónapok során, felhívva a figyelmet arra, hogy a járdákon hagyott rollerek komoly balesetveszélyt jelentenek a látássérült közlekedőknek – volt, aki emiatt elesett vagy csak az utolsó pillanatban tudta elkerülni az ütközést.

Szeged önkormányzata szerint nem csak a széthagyott járművekkel van gond, a probléma az elektromos eszközök teljesen szabályozatlan használatában is megmutatkozik:

  • sokan gyalogoszónákban száguldoznak,
  • járdán előzgetik a gyalogosokat,
  • és gyakran a forgalmas belvárosi részeken használják a járműveket féktávolság nélkül.

Az új szabályozás értelmében tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén.

De azok is közigazgatási bírsággal sújthatók, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.

A januárban életbelépő szabályozással első lépésben a figyelmeztetés a cél, ám ismételt vagy súlyos szabályszegés esetén 200 ezer forintig terjedő bírság kiszabását teszi lehetővé a rendelet. A szabályozás tehát nem csak a hagyományos magántulajdonú rollerekre vonatkozik, hanem a bér- és közösségi rollerekre is.

Nincs kegyelem a rollereseknek, durva büntetések a láthatáron

