Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

Magyarország teljeskörűen elkészítette és benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A tervben szereplő összesített forrásigény 17,4 milliárd euró, amely meghaladja az ország számára korábban előzetesen megállapított 16,2 milliárd eurós SAFE-keretösszeget. A minisztérium tájékoztatása szerint a magasabb igény a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteinek valós, részletesen alátámasztott igényeiből ered.

A közleményben azt írják, hazánk földrajzi elhelyezkedése, a régióban betöltött stabilizáló szerepe, valamint elkötelezett NATO- és EU-tagsága alapján megalapozottan nyújtotta be igényét a SAFE-forrásokból való jelentős részesedésre. A program a honvédelmi képességek fejlesztése és a hazai védelmi ipar dinamizálása mellett a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat. A SAFE program ugyanis a piaci finanszírozási lehetőségekhez képest várhatóan mintegy 200 bázisponttal kedvezőbb kamattal kínál fokozatosan felvehető hitelt, ami

hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást jelenthet az államháztartás számára, akár devizahitelek kiváltásán keresztül.

A Security Action for Europe (SAFE) eszköz célja, hogy a tagállamok védelmi képességeinek fejlesztését – és ezzel az európai biztonság megerősítését – kedvező pénzügyi konstrukciókkal támogassa. Magyarország számára ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság kedvező elbírálása esetén az ország kedvező feltételekkel, hosszú futamidővel és alacsony kamatozással juthat hozzá a szükséges forrásokhoz, amelyek nagysága jelentősen hozzájárulhat a hazai ipari és katonai, valamint kettős célú fejlesztések felgyorsításához.

A SAFE keretében benyújtott Nemzeti Beruházási Terv elkészítésének teljes folyamatában Magyarország rendszeres egyeztetéseket folytatott az Európai Bizottság szakértőivel. A benyújtott dokumentáció tartalmazza a teljes Nemzeti Beruházási Tervet, annak kötelező mellékleteit és minden egyéb szükséges alátámasztó anyagot, az előírt határidőre és az Euópai Bizottság által meghatározott technikai követelményeknek megfelelően.

A kormány célja, hogy a SAFE-forrásokat Magyarország a védelmi képességek megerősítésére, védelmi iparának fejlesztésére, kettős célú infrastruktúra-fejlesztésekre, valamint hosszabb távon az államháztartás fenntarthatóságának javítására fordítsa. Mindezek mellett a SAFE a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez és a stratégiai autonómia növeléséhez is érdemben hozzájárulhat.

Az Európai Bizottság értékelését és az Európai Tanács döntését követően köthetik meg a hitelszerződést, várhatóan a jövő év elején. A jelenlegi ütemezés alapján, amennyiben a folyamat a tervezett módon halad, 2026 tavaszán érkezhet meg a támogatási összeg 15 százalékát kitevő előleg – közölte az NGM.