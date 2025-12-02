Lázár János a kormányfői ambícióiról és a nyíregyházi állatkertigazgatóról is beszélt az utolsó idei Lázárinfón

Lázár János a Tiszavasváriban tartott utcafórumán is beszélt a jövő évi választás tétjéről.

„A választások tétje nem az, hogy valaki szereti-e Orbán Viktort vagy nem szereti Orbán Viktort. A választásoknak az a tétje, hogy Tiszavasváriban a háztartásokban mennyibe fog kerülni a gáz meg a villany, lesz-e az utcán migráns és háború lesz vagy béke” – fogalmazott a miniszter, aki ismét békét sürgetett Oroszország és Ukrajna között.

„Én ott ültem négy és fél órán keresztül Orbán Viktor mellett Putyin elnök úrnál, az oroszok nem szórakoznak és nem is fognak.

Minél tovább tart a háború, annál jobban fognak az oroszok erősödni, és annál nagyobb veszélyt jelent nekünk, hogy az oroszok közelebb kerülnek a magyar–ukrán határhoz,

vagy éppenséggel az egész háborús konfliktusba belesodródik Európa és belesodródik Magyarország” – mondta Lázár.

Lázár János szerint a Tisza Párt háborúpárti, megszüntetné a családtámogatások egy részét, emelné a személyi jövedelemadót, megadóztatná a nyugdíjakat és beengedné a migránsokat.

„Miért nem kapjuk meg mi az európai uniós lóvét? Nem engedünk a melegek kérdésében, a másik pedig, hogy migránsok ne legyenek Magyarországon, erre semmiképpen nem járulunk hozzá. Amíg Orbán Viktor van, migránsmentes Magyarország van” – fogalamzott.

A tárcavezető ismertette a rezsicsökkentés eredményeit és a kormány béremelési terveit, de szóba hozta a kábítószerezés elleni küzdelmet, illetve a cigányság helyzetét is.

„Ennek az országnak a munkaerő-tartalékát, emberi, gazdasági tartalékát a Magyarországon élő cigányság jelenti, ha és amennyiben elfogadják az együttélési szabályokat”

– mondta Lázár János.

A miniszter beszélt Gajdos Lászlóról, a Nyíregyházi Állatkert vezetőjéről is, aki a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje lesz.

„Egy baloldali ember vezette az állatkertet az elmúlt 30 évben, és a jobboldali városvezetéstől folyamatosan bizalmat kapott. Ez jól mutatja, hogy nálunk a baloldaliak is tudnak karriert csinálni és tudnak előre haladni, tehát senki nem büntette azért, hogy tolta Gyurcsányéknak a szekerét, vagy éppenséggel már Horn Gyuláéknál ott volt a piros könyv a zsebében”

– mondta.

A fórum végén Lázár János egyértelművé tette, hogy nincsenek miniszterelnöki ambíciói, mert úgy látja, hogy a magyar kormányfői poszt a világ egyik legnehezebb munkája.