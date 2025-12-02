ARÉNA - PODCASTOK
Aggodalommal tölti el a nyugdíjas párt az otthoni pénzügyek áttekintése.
Nyitókép: Getty Images/Dobrila Vignjevic

A nyugdíjasok most árgus szemekkel figyelhetik a számlájukat

Infostart

A hagyományostól eltérő időpontba érkezik a decemberi nyugdíj. A jövő évben a nyugdíjemelés mellett egyéb plusz bevételekre is számíthatnak az idősek.

A kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat – amennyiben az nem hétvégére esik –, a december viszont kivételt jelent. Ahogy azt már megszokhatták a nyugdíjasok, az év utolsó hónapjában előbb érkezik a nyugdíj, ráadásul jövőre az érintettek nyugdíjemeléssel is számolhatnak – emlékeztet az Origo.

A Magyar Államkincstár oldalán közzétett lista szerint idén ez

december másodika, kedd, vagyis ekkor utalják a nyugdíjasok 12. havi nyugellátását.

Akinek postai úton érkezik a nyugdíj, azok még az elmúlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését.

Mint ismert, az idősek már az ősz folyamán kézhez kaphatták a 30 ezer forintos vásárlási utalványokat, a novemberi nyugdíjak utalása pedig már az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt, illetve érkezett nyugdíjkorrekció is. Decemberben szintén már az 1,6 százalékkal emelt összeget kapják.

Korábban döntés született arról is, hogy a kormány 2026-tól bevezeti a 14. havi nyugdíjat is. Mostanra a 14. havi nyugdíj kiutalásának részletei is kiderültek. Az erről szóló törvényjavaslatot várhatóan a héten elfogadja a parlament.

A múlt heti Kormányinfón az is elhangzott, hogy a kormány döntése értelmében jövőre 3,6 százalékos lesz a nyugdíjemelés.

Összefoglalva kronológiailag erre számíthatnak az idősek:

  • decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíj érkezik;
  • januárban jön az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés;
  • februárban pedig a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi járadék első negyede.

