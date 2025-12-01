ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő Elza
Cars Parked On Street In European City In Sunny Summer Day. Background
Nyitókép: bruev/Getty Images

Sokba fog kerülni, újabb fizetős övezetet alalkítottak ki

Infostart

Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni. Márciusig nem büntetnek, csak figyelmeztetnek. Egy óra parkolás várhatóan 200 forint lesz.

Arról döntött Újbuda önkormányzata, hogy 2026 februárjától megszűnik az ingyenes parkolás Alberfalván.Az önkormányzati tájékoztató szerint az új fizetős övezet a Galvani út – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt terület lesz.

A penzcentrum.hu arról is beszámol, hogy a díjfizető zóna elindulását követően 2026. március 1. napjáig türelmi időszak lesz, eddig nem büntetnek, csak figyelmeztetik az autósokat.

A területen élők december 15-től válthatják ki a lakossági várakozási engedélyeket, az éves várakozási díj lakásonként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint. Arról nem tudni, mennyi lesz óránként a parkolás az új zónában, de a környékbeli fizetős övezetekben 200 forintba kerül egy óra hétköznapokon 8:00 és 18:00 között

Belföld    Sokba fog kerülni, újabb fizetős övezetet alalkítottak ki

parkolás

parkolási díj

parkolási övezet

