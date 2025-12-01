Sokba fog kerülni, újabb fizetős övezetet alalkítottak ki

Arról döntött Újbuda önkormányzata, hogy 2026 februárjától megszűnik az ingyenes parkolás Alberfalván.Az önkormányzati tájékoztató szerint az új fizetős övezet a Galvani út – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt terület lesz.

A penzcentrum.hu arról is beszámol, hogy a díjfizető zóna elindulását követően 2026. március 1. napjáig türelmi időszak lesz, eddig nem büntetnek, csak figyelmeztetik az autósokat.

A területen élők december 15-től válthatják ki a lakossági várakozási engedélyeket, az éves várakozási díj lakásonként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint. Arról nem tudni, mennyi lesz óránként a parkolás az új zónában, de a környékbeli fizetős övezetekben 200 forintba kerül egy óra hétköznapokon 8:00 és 18:00 között