2025. december 1. hétfő
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Harmadszor futott neki Tiszabura az időközi választásnak, ennek is óvás lesz a vége

Infostart

Jogsértések, választási csalás miatt október 5-e és november 2-a után november 30-án is megkísérelték megválasztani a település új polgármesterét, ám úgy tűnik, hiába.

Ismét veszített az időközi választáson az eredetileg megválasztott polgármesterjelölt Tiszaburán, ahol egyszer már megismételték a voksolást választási csalás miatt – írja a 444.

A november 30-i voksoláson a CiKöSz színeiben induló Fekete 986 szavazatot kapott, ami 67,17 százalék volt, az ORFME színeiben induló Vavrik Géza pedig 482-t, amivel 32,82 százalékot ért el.

Vavrik Géza a nap folyamán a sajtónak azt nyilatkozta, bármi lesz is a szavazás eredménye, ő óvni fog, mert szerinte Fekete Zsigmond emberei nem valós meghatalmazás alapján indultak a választáson.

„Nagyon el vagyok keseredve, hasonló a helyzet, mint az előző két választáson: az ellenfelem emberei tömegével hordják szavazni a lakosokat, ugyanazok a delegáltak dolgoznak a választási körzetekben, mint korábban, és mutatják, hogy hova kell ikszelni. A fél falut megvásárolták”

– mondta a végül alul maradó jelenlegi polgármester.

A 6 fős képviselő-testületbe 5 CiKöSzös jelölt került, és egy olyan, aki mindkét csapattól eltér. Rengetegen indultak a képviselői helyekért, közülük 28 ember egy darab szavazatot sem kapott.

Vavrik Géza Facebook-os bejelentkezését azzal indította, hogy „ismét sikerült Tiszaburát megvásárolni”. Szerinte egyértelmű jelei voltak a csalásnak, ezért bejelentette az óvást.

Az első szavazás során számos törvénysértés történt, amit több sajtóorgánum is feltárt: a szavazatokat pénzért, akár 50 ezer forintért adták-vették, volt, hogy a kamera előtt. Embereknek elvették a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját, nehogy hamarabb leszavazzanak „rossz helyre”. A szavazókörökben nem a fülke magányában, hanem nyíltan voksoltak, sokszor egy segítő mutatta, hova is kell pontosan tenni az ikszet, és tömegével indultak a kamujelöltek is. A második kör után a felek egymást vádolták csalással.

A második választáson is vásároltak szavazatokat, amire az is utal, hogy két szavazókör urnáiban papírpénzt találtak. A falu a rendszerváltás óta az egyik legproblémásabb magyarországi település, a kirívó bűnözés miatt volt, hogy a belügyminiszternek is a helyszínre kellett menni.

