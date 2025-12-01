Elbúcsúzhatunk a mai formájában ismert jogosítványunktól

November 25-én léptek hatályba azok az EU-s szabályok, amelyek a jogosítványoknál, illetve a vezetéstől eltiltás terén is jelentős változásokat fognak hozni. A nemzeti jogban négy év után válik az összes rendelkezés alkalmazandóvá. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász az InfoRádióban elmondta: az új szabályok célja, hogy csökkentsék az EU-s utakon bekövetkező balesetek számát, illetve az adminisztratív terheket. 2024-ben közel 20 ezer halálos baleset volt az Európai Unióban, 2030-ra ezt a felére szeretnék csökkenteni, 2050-re pedig célkitűzés, hogy egyetlen halálos, vagy súlyos sérüléssel járó baleset se történjen.

A jogosítványokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban elmondta, a legnagyobb modernizációt a digitális vezetői engedélyek bevezetése jelenti, ez minden tagállamra kiterjed. Ezek okostelefonon, vagy más „digitális eszközön” lesznek elérhetőek.

A digitális vezetői engedély lesz az alapértelmezett, egy rövid átmeneti időszak után fizikai verziót majd kérésre fognak kiállítani

– ismertette a szakjogász.

Hozzátette, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy pedig olyan harmadik országokba utaznak, amelyek nem ismerik el a digitális jogosítványokat, elérhető marad a fizikai jogosítvány.

Új vezetési programok is érkeznek – emelte ki. Így például a 17 éves, B kategóriás jogosítványú sofőrök számára Európa-szerte lehetőség nyílik a kísérővel történő vezetésre. A tagállamoknak lehetősége lesz arra, hogy bizonyos feltételek mellett ezt a programot bevezessék a 17 éves, C kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetőkre is.

Ez az intézkedés segíti, hogy minél több fiatal helyezkedjen el tehergépkocsi-vezetői pályán

– emelte ki Borbély Zoltán.

A vezetésre való alkalmasság ellenőrzése mind fizikai, mind mentális szempontból nagyon fontos, hangsúlyozta. A sofőröknek önértékelési tesztet kell majd kitölteniük a jogosítvány kiállítása előtt, és minden megújításakor is – vagy pedig meg kell felelniük a nemzeti szinten kialakított egyéb értékelési rendszereknek.

Borbély Zoltán hozzátette, a kezdő sofőrök számára legalább két éves próbaidő lesz, amely alatt szigorúbb szabályok és szankciók lesznek érvényesek rájuk az EU egész területén. Fontos újítás, hogy a vezetéstől való eltiltást kölcsönösen elismerik ezentúl az Európai Unión belül. Amennyiben az egyik tagállamban súlyos szabálysértést követ el egy vezető, és eltiltják, az hatályos lesz a többi tagállamban is.

Ilyen súlyos szabálysértés lehet például a sebességhatár több mint 50 km/h-val való túllépése

– emelte ki a közlekedési szakjogász.

Súlyos szabálysértésnek számít még az olyan közúti baleset okozása is, amely halálhoz, vagy súlyos sérüléshez vezet, illetve az ittas vezetés is ide tartozik. Fontos még a veszélyeztetett úthasználók hatékonyabb védelme is, így tehát a gyalogosok, a kerékpárosok, és az elektromos rollerrel közlekedők óvása is.

Az alternatív meghajtású járművekre vonatkozó szabályok két év múlva, a kísérővel történő vezetésre vonatkozó szabályok három év múlva válnak kötelezővé a tagállamok számára. A többi szabály négy év múlva, a nemzeti jogba átültetést követően lesz alkalmazandó – mondta el Borbély Zoltán.