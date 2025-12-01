Éjfélig van idő jelentkezni a középfokú központi írásbeli felvételire, de utána is van még egy lehetőség

December 1-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira. 561 középiskola írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzá jelentkező tanulóknak – írja közleményében az Oktatási Hivatal (OH). A hivatal honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók.

A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2026/2027-es tanévre, és megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket.

Közülük 561 középiskola (az intézmények 49,7 százaléka) jelezte, hogy a felvétel feltételeként egy vagy több tanulmányi területén megköveteli a központi írásbeliken történő részvételt.

Ha egy tanuló februárban ezen tanulmányi területek valamelyikére is be kívánja adni felvételi jelentkezését, mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon. A jelentkezést december 1-ig ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell benyújtani, amelyikben a felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni. A középfokú felvételi központi írásbeli vizsgát szervező intézmények listája elérhető a hivatal honlapján.

Az írásbeli vizsgajelentkezésre szolgáló – Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható – elektronikus programfelület, a kinyomtatható „Központi írásbeli vizsga – jelentkezési lap” nyomtatvány, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló „Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására” nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n. Az elektronikus jelentkezési felület használatát, kitöltését segítő videós útmutató elérhető a hivatal YouTube-csatornáján.

Ha a szülőnek nincs elektronikus ügyfélkapuja Annak a szülőnek, akinek nincs ügyfélkapuja, be kell mennie a választott középiskolába, ahol le kell adnia egy kézzel kitöltött jelentkezési lapot. Akkor is ez a szülő teendője, ha valamilyen technikai hiba, feledékenység vagy családi problémák miatt nem tudják leadni a jelentkezést. „Ilyen esetekben – egyeztetés után, hogy tudják-e fogadni – kedden vagy szerdán kell bemenni a középiskola igazgatójához” – mondta el az InfoRádióban Dugasz János, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának vezetője.

A központi írásbeli dolgozatok időpontja január 24-e, szombat. Dugasz János azt is kiemelte, hogy ugyanez a nap az induló napja a középiskolai felvételi jelentkezéseknek, ez a jelentkezési időszak tart február 19-éig.

„Hogyha valamelyik gyerek rajta kívülálló okból január 24-én 10 órakor nem tud megjelenni a központi felvételin, akkor számára február 3-án délután 2 órakor lesz lehetőség a pótló írásbeli feladatlap megírására. Az eredményeket, a felvételi dolgozat megírását követő 8 napon belül valamikor meg lehet tekinteni az iskola által megjelölt időpontban” – mondta az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának vezetője. Megjegyezte még, hogy ha esetleg azt látja a szülő, hogy a javítókulcstól eltérő módon javították a dolgozatot, akkor fellebbezést nyújthat be az iskolában.