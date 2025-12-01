ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.95
usd:
327.31
bux:
110444.97
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Diák a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán a zalaegerszegi Báthory István Technikumban 2024. május 6-án.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Éjfélig van idő jelentkezni a középfokú központi írásbeli felvételire, de utána is van még egy lehetőség

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint legkésőbb december elseje, vagyis ma éjfélig lehet jelentkezni a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira.

December 1-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira. 561 középiskola írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzá jelentkező tanulóknak – írja közleményében az Oktatási Hivatal (OH). A hivatal honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók.

A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2026/2027-es tanévre, és megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket.

Közülük 561 középiskola (az intézmények 49,7 százaléka) jelezte, hogy a felvétel feltételeként egy vagy több tanulmányi területén megköveteli a központi írásbeliken történő részvételt.

Ha egy tanuló februárban ezen tanulmányi területek valamelyikére is be kívánja adni felvételi jelentkezését, mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon. A jelentkezést december 1-ig ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell benyújtani, amelyikben a felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni. A középfokú felvételi központi írásbeli vizsgát szervező intézmények listája elérhető a hivatal honlapján.

Az írásbeli vizsgajelentkezésre szolgáló – Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható – elektronikus programfelület, a kinyomtatható „Központi írásbeli vizsga – jelentkezési lap” nyomtatvány, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló „Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására” nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n. Az elektronikus jelentkezési felület használatát, kitöltését segítő videós útmutató elérhető a hivatal YouTube-csatornáján.

A központi írásbeli dolgozatok időpontja január 24-e, szombat. Dugasz János azt is kiemelte, hogy ugyanez a nap az induló napja a középiskolai felvételi jelentkezéseknek, ez a jelentkezési időszak tart február 19-éig.

„Hogyha valamelyik gyerek rajta kívülálló okból január 24-én 10 órakor nem tud megjelenni a központi felvételin, akkor számára február 3-án délután 2 órakor lesz lehetőség a pótló írásbeli feladatlap megírására. Az eredményeket, a felvételi dolgozat megírását követő 8 napon belül valamikor meg lehet tekinteni az iskola által megjelölt időpontban” – mondta az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának vezetője. Megjegyezte még, hogy ha esetleg azt látja a szülő, hogy a javítókulcstól eltérő módon javították a dolgozatot, akkor fellebbezést nyújthat be az iskolában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Éjfélig van idő jelentkezni a középfokú központi írásbeli felvételire, de utána is van még egy lehetőség

érettségi

oktatási hivatal

írásbeli

jelentkezési határidő

középszint

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

A háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról tárgyaltak az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai Floridában. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője az InfoRádióban elmondta: most meggyengült Kijev pozíciója, ami változást hozhat az orosz és az amerikai hozzáállásban is. Ráadásul a Ukrajnában és Oroszországban is van még potenciál a harcra.
 

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

EU-főképviselő: nem akar békét Moszkva

Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Túl egy újabb körön Washington és Kijev, itt tartanak

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fellélegezhet a világ: sikerült megfékezni a rettegett, halálos járványt

Fellélegezhet a világ: sikerült megfékezni a rettegett, halálos járványt

Sikerült megfékezni az augusztusban kitört ebolajárványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban az afrikai ország hatóságainak hétfői bejelentése szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end war continue

Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end war continue

As US negotiating teams continue to hold talks with Moscow and Kyiv, Russia's attacks on Ukraine continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 14:58
Ezt a kekszet ne egye meg!
2025. december 1. 13:02
Ketyeg az óra, nagyon fontos tennivaló volna a szentendrei HÉV felújítása előtt
×
×
×
×