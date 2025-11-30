Súlyos áramütés ért egy férfit Rákosrendezőn, a vágányok közé zuhant

A férfi engedély nélkül mászott fel egy, a zárt területen álló tehervonat kocsijára, ahol a felsővezeték közelében halálos feszültségű áram érte. A sérült a kocsiról a vágányok közé zuhant, súlyos égési és fejsérüléseket szenvedett, a mentők életveszélyes állapotban vitték kórházba.

A balesetet észlelő forgalmi szolgálattevő azonnal megkezdte a tűz oltását és az újraélesztést. A segítségnyújtás közben ő maga is égési sérüléseket szenvedett a kezén. A vasúttársaság köszönetét fejezte ki munkatársa hősies helytállásáért.

A MÁV felhívta a figyelmet arra, hogy a vonatok tetejére felmászni tilos és életveszélyes: már az 5–6 méteres magasság is súlyos sérüléseket okozhat, a felsővezeték két méteren belüli megközelítése pedig halálos áramütéssel járhat.