Infostart.hu
2025. november 30. vasárnap
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart Sikerrel zárult a nemzeti konzultáció címmel a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 15-én.
Nyitókép: Bruzák Noémi

Hidvéghi Balázs tiltakozásra szólított fel

Infostart / MTI

A magyar emberek pénze Brüsszelbe és Ukrajnába kerülne, ha hatalomra jutva a Tisza Párt megvalósítaná az eddig napvilágra került gazdasági elképzeléseit, illetve végrehajtaná a tervezett adóemeléseket és megszorításokat vezetne be - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli politika az elmúlt években letért a józan ész útjáról. Az EU vezetői az európai emberek érdekét háttérbe helyezik, más ideológiai, illetve vélt vagy valós katonai szempontokat helyeznek előtérbe, ami veszélyes és hátrányos az európaiak számára - hangsúlyozta.

Utalt arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban egy olyan levelet írt az uniós vezetőknek, amelyben összesen 135 milliárd eurót "követel" tőlük Ukrajna támogatására annak ellenére, hogy a háború sújtotta országban korrupciós botrány van a korábban nyújtott támogatások "lenyúlása" és "arany vécékre, bidékre" tékozlása miatt.

Hozzátette: Brüsszelnek a tagállamok befizetéseiből, például emelt adókból lenne csak pénze Ukrajna, illetve a háború további finanszírozására, ezért az az érdeke, hogy az e tervet támogató kormányok irányítsák az országokat. Brüsszelből éppen ezért a Tisza Pártot támogatják.

Mindezzel egybevág, hogy mit is tenne a Tisza Párt kormányon - mondta Hidvéghi Balázs, utalva arra, hogy a héten újabb részletek láttak napvilágot a párt gazdasági terveiről.

Kiemelte, jövő tavasszal arról dönthetnek a magyarok, hogy Magyarország merre menjen tovább: olyan kormány legyen, amely a brüsszeli háborús politikát szolgálja vagy a magyarok érdekeit képviselve jár el.

A Fidesz-KDNP számára a magyar érdek az első, nem a brüsszeli elvárás (…) még ha ez konfliktusokkal is jár - húzta alá.

A politikus jelezte, hogy

a választásokig is van mód véleményt nyilvánítani, illetve tiltakozni:

ilyen a háborúellenes petíció és a közteherviselésről szóló nemzeti konzultáció, amelyen egészen december 7-ig lehet részt venni a papír alapú ívek kitöltésével vagy az online felületet használva interneten keresztül.

Hidvéghi Balázs azt mondta: fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét, illetve tiltakozzon, mert a magyar emberek érdekeit képviselő kormány pozícióját erősíti a támogatás, s e véleménynyilvánításokkal lehet Magyarország békéjét, biztonságát és a gazdasági jólétét biztosítani egy olyan környezetben, amikor erre számos veszély leselkedik külföldről és az országon belülről is, a többi között a Tisza-féle adócsomagon keresztül.

