Így jellemzi Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – országjárás Nyíregyházán

A kormányfő leszögezte: Nafta lesz. Két szerződést kellett kitárgyalnom az elmúlt időszakban. Egyet Amerikában, hogy adjanak kivételt az alól a szankció alól, ami a következő időszakban meghatározott orosz cégek által szállított energiát sújtja. Nekünk arra volt szükségünk, hogy kapjak garanciát az oroszok elnökétől, akármi is történik Oroszországban, amit leszerződtünk, az a mennyiség gázból és olajból is megérkezik a télen, valamint a következő év során is. Erről sikerült megállapodnunk. Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani –írja az Index.

Orbán Viktor elárulta, úgy készül a nemzetközi tárgyalásaira, hogy ott véletlenül se tüsszentsen, ne krákogjon, ne fújjon orrot, semmiféle ilyen jellegű veszélyt ne jelentsen a tárgyalóasztalnál ülve.

A kormányfő kitért arra is, „meg kell találni azt a pontot, azt a gondolatot, érzést, amire ráállsz, és jól tárgyalj, ne alárendelt pozícióból tárgyalj. Az igazi erőtényezők szempontjából sokkal lejjebb vagy, mindig találni kell valami lelki természetű dolgot, hogy úgy gondolhasd, te itt, mint magyar, egyenrangú félként tárgyalsz”.

Az Egyesült Államokban egyszerűbb a dolog. Jövőre ünneplik Amerika megalapításának 250. évfordulóját. Remek. Fantasztikus teljesítmény, 250 év, de én egy 1100 éves országból érkeztem. Az oroszokkal se egyszerű, ott is kell egy lelki pozíciót fogni. Megadja az ember a tiszteletet, de háromszor nekünk jöttek, nem? Mikor már majdnem megvertük a Habsburgokat. Első világháború. A második világháború kicsit nehezebb, mert ott mi mentünk először oda. Ennek a folytatásaként még egy '56-os is elszenvedtünk. Erősebbek, de kié ma Magyarország? A miénk, nem?

– tette fel a kérdést Orbán Viktor, aki Vlagyimir Putyinról úgy fogalmazott, hogy „egy csúcsra járatott volt KGB-sről beszélünk, ami az ottani politikai iskola egy erős fajtája. Rendkívül felkészült, minden dossziét mélységében ismerő ember”.

Orbán Viktor Oroszországgal és Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban azzal folytatta, hogy „ott egy nagy szláv tenger van, aminek ők adják a nagy részét. Mindig el szokta mesélni, hogy még a régi időkben járt Kárpátalján. Azt látta estefele, hogy fehér ingben és fekete mellényben, kalapban, ülnek a magyarok Kárpátalján a házak előtt a kis padon. Akkor rájött, hogy ez egy másik világ. Én is emlékszem fiatal koromból, a nagyszülők kiültek a padra és élték a társasági életüket.

Az orosz elnök érti, hogy mi nem szlávok vagyunk, a mi falvaink másképp néznek ki, a kulturális minőségünk eltér az övékétől”.

A kormányfő úgy látja, „az oroszok úgy élik meg az elmúlt 30-40 évet, hogy őket folyamatosan átverték. Számít nekik, hogy bízhatnak-e a partnerükben. Én ezt a pozíciót használom. 2009-ben tárgyaltam először vele, a jó ég tudja hány megállapodást kötöttem azóta, és mindegyiket betartottuk. Kulcskérdés, hogy a nagyhatalmak úgy tekintsenek ránk, hogy amit a magyarokkal megállapodtunk, azt be kell tartani. Ez megvan most”.

Orbán Viktor szerint az az orosz értelmezés, hogy elvesztették a Szovjetuniót, kötöttek egy megállapodást a nyugatiakkal '90-ben, ezt a nyugatiak nem tartották be, mert a szovjet befolyási övezethez tartozó országokat felvették a NATO-ba, most pedig már Ukrajnát is felvennék, „ami azt jelenti, hogy elvinnék az összes modern fegyvert Oroszország határáig. Azt mondják, hogy ez sok”.

Nekünk európai biztonsági egyensúlyra van szükségünk. Bennünket az érdekel, hogy mi lesz a jövőben. Olyan erőviszonyok legyenek, hogy mi magyarok békében tudjunk élni, ne legyen katonai fenyegetés, és a gazdasági fejlődésünket semmilyen háború ne akadályozza. Nekünk másodlagos Ukrajna és Oroszország jövője. A saját szempontunkból kell levezetnünk hogy mi az érdekünk. Én nem azért vagyok benne a béketárgyalásokban, mert nem bírok magammal, van nekem munkám itthon bőven. A magyaroknak azért kell ott lenniük, hogy a végén, amikor létrejön egy új európai biztonsági rendszer, akkor az nehogy olyan legyen, ami nekünk rossz. Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy. Jobb az asztalnál

– figyelmeztetett Orbán Viktor, hozzátéve: „Nem beszélhetek mindenről a tegnapi tárgyalásokat illetően. Nem vagyok a Tisza Párt tagja, nem erről van szó, de voltak a tárgyalásnak olyan, nemzetközi, a békét érintő részei, amelyekről idő előtti lenne beszélni, és nincs is rá felhatalmazásom”.