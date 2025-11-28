Leégett egy családi ház Mezőtúron, halálos áldozat is van

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy családi ház csütörtök este Mezőtúron a Puskin utcában - közölte péntek reggel a katasztrófavédelem.

A 110 négyzetméteres vályogház három helyisége égett hatvan négyzetméteren. A tűzoltók négy percen belül a helyszínen voltak, négy jármű alkalmazásával oltották az égő épületet.

Kivittek egy idős férfit, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Egy idős nő még a tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott menekülni a házból, a harmadik lakót, aki az eset idején nem volt otthon, az önkormányzat helyezte el. A tüzet eloltották, azonban a ház lakhatatlanná vált.

A szakértők szerint nem zárható ki, hogy egy függöny közelében meggyújtott gyertya miatt keletkezett a tűz, az okot tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A katasztrófavédelem figyelmeztet: az adventi időszakban sok helyen gyújtanak gyertyát, ami könnyen tüzet okozhat. A gyertyát mindig tűzálló alátétre kell helyezni, a közelében nem lehet éghető anyag, és egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül égni hagyni.