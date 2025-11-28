Karácsony Gergely az InfoRádióban: nem lehetünk benne biztosak, hogy január 1-jén újraindul az élet Budapesten

„A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása érdekében, azt várjuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét ebben az esetben” – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt a csütörtöki Kormányinfón jelentette be.

Ez később kormányrendelet formájában a Magyar Közlönyben is megjelent.

Karácsony Gergely főpolgármester azonban az InfoRádiónak nyilatkozva nem osztotta teljes mértékben a tárcavezető megállapításait.

„Van kormányhatározat arról, hogy kifizetik a főváros által korábban megvásárolt trolikat, van törvény arról, hogy a főváros hozzájut a 12 milliárd forintos közlekedési normatívához. Ha ezeket a korábbi határozatokat betartotta volna a kormány, akkor most semmi probléma nem lenne. Úgyhogy kormányhatározattal sajnos nem lehet ezt a helyzetet megoldani. 220 milliárd forintot fizetünk a munkatársainknak évente, tehát ha a kormány ezt át akarja vállalni, miközben nem fizeti ki ennek az összegnek a töredékét ahhoz, hogy rendezzük a helyzetünket, abból az következik, hogy ez egy kétségbeesett politikai nyilatkozat, amit nagyon nehéz komolyan venni” – közölte a főpolgármester.

Szerinte Gulyás Gergely mondatait jogilag nem lehet értelmezni, hiszen a fizetésképtelenség kifejezés az önkormányzati jogban nem létező dolog, nem beszélve arról, hogy nem ennek a megállapítása, hanem az elkerülése a cél.

A Fővárosi Önkormányzat szeptemberben az Állami Számvevőszék jelentésének megtárgyalása kapcsán már hozott arról egy határozatot, hogy egyetért az Állami Számvevőszék leírásával, ami arról szól, hogy a főváros pénzügyi problémáit a kormányzati megszorítások okozzák, és ha nincs kormányzati beavatkozás, akkor a város pénzügyileg ellehetetlenül.

„Ezt a döntést egyszer már meghoztuk, újra meg tudjuk hozni, ha ez bárkinek fontos. Én minden frakciót tájékoztattam erről a szándékomról, úgyhogy én nagy szeretettel várok mindenkit a rendkívüli közgyűlésen, és nem gondolom azt, hogy bárkinek oka lenne arra, hogy ettől távol legyen. Nagyon remélem, hogy akár órákon belül is ez a helyzet megoldódik, de

jelenleg nem lehetünk teljes mértékben nyugodtak azzal kapcsolatosan, hogy január 1-jétől újraindul az élet Budapesten”

– jelezte a főpolgármester.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője ugyanakkor a kormány álláspontjával értett egyet.

„A Fővárosi Közgyűlés igenis kimondhatja azt, hogy valamilyen dátummal fizetésképtelenség fog beállni. Hogy milyen pénzek hiányoznak a főváros működtetéséhez, ott megint torzít Karácsony Gergely, ugyanis beszél a közösségi közlekedés finanszírozásáról,

az az összeg, ami a Fővárosi Önkormányzatnak jár erre a feladatra, azt a tartozásából már levonta a kormányzat.

Az a helyzet, hogy ez csepp lenne a tengerben, ennél sokkal nagyobb lyukat ütöttek az elmúlt években a Fővárosi Önkormányzat kasszáján. A legfontosabb kérdés az nem is ez a politikai színtér, hanem az, hogy ebből a budapestiek mit éreznek. Nekünk is az a legfontosabb és a kormánynak is, hogy a budapestiek ennek az alkalmatlan városvezetésnek ne igyák meg a levét, ezért járjon a tömegközlekedés és legyenek kifizetve a Budapesten dolgozók.”

Karácsony Gergely a közgyűlési döntést személyesen viszi majd fel a Karmelitába, és arra kérte a budapestieket, hogy tartsanak vele. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy végül határozatképes lesz-e a rendkívüli közgyűlés, és megszavazzák-e a főpolgármester által előterjesztett nyilatkozatot.