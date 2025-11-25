Nagy újdonságok jönnek a háziorvosoknál és a szakorvosi ellátásban is

A hamarosan megjelenő háziorvosikompetencia-lista nem lesz közvetlenül része az orvosok kompetenciabővítését célzó rendeletnek, viszont minden évben felülvizsgálható lesz, így folyamatosan frissülhet azokkal az új gyógyszerekkel és diagnosztikai eljárásokkal, amelyeket célszerű a háziorvosok hatáskörébe utalni – írja a vg.hu.

Takács Péter egészségügyi államtitkár a lapnak azt nyilatkozta: „Az, hogy az aktuális kompetencialista nem épül be a rendeletbe, és évente felülvizsgálható, azt jelenti, hogy nem öntjük betonba a rendszert. Így, ha jön valamilyen diagnosztikai újdonság vagy terápiás lehetőség, aminek a háziorvosok általi gyakorlásában a szakma egyetért, akkor azt gyorsabban be tudjuk ültetni az ő kompetenciáik közé, hiszen a beteg érdeke az, hogy minél több bajára, minél több betegségére a lakóhelyhez legközelebb, magyarul a háziorvosánál kaphasson definitív megoldást.”

Az államtitkár szerint ez érzékeny téma, mivel sokakat érint, illetve azért is, mert

közvetlenül a rendszert új alapokra helyező jogszabály kijövetele előtt vagyunk, már tördelik a szöveget.

A legtöbb embert érintő intézkedés a diabéteszgyógyszerek felírásának házi orvosokhoz delegálása. Magyarországon másfél millióan élnek valamilyen cukorbetegséggel, számukra mostantól a legmodernebb antidiabetikumokat is felírhatják a háziorvosok. Az államtitkár leszögezte, örömteli, hogy a diabetológiai szakmával is sikerült megállapodni, ugyanis így csökkenni fog a szakorvosok leterheltsége a kisebb betegforgalom miatt, a háziorvosok pedig kifejezetten örülnek ennek az új kompetenciának, hiszen már nagyon régóta kérik, hogy ezeket a gyógyszereket ők is felírhassák.

Háziorvosi kompetenciába kerülnek az SGLT-2- és DPP-4-gátlók. Ezeket alapvetően a cukorháztartás zavarainak kezelésére fejlesztették ki, ám mivel a betegek nagyon gyakran éppen e zavar miatt híznak el,

ezek a gyógyszerek súlycsökkentési céllal is felírhatók, immár a háziorvosok által is.

A GLP-1-analógok, például a szemaglutid, azonban egyelőre még nem kerülnek háziorvosi kompetenciába. E vércukorszintet – és persze az éhségérzetet – befolyásoló készítmények ugyanis még nem túl régen vannak a piacon, így a tárca megítélése szerint még szükség van arra, hogy gyűjtsék velük kapcsolatosan a klinikai tapasztalatokat. Vagyis ezek felírásához továbbra is fel kell keresni a diabetológiai szakrendeléseket. Ezenkívül minden más antidiabetikumot, amely eddig csak szakrendelőben volt elérhető, ezentúl a háziorvos is felírhat, és nagyon sokszor már ezek is tudnak segíteni.