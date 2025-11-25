ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 25. kedd Katalin
Újabb mérföldkőhöz érkezett a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújítása, a szervezetet irányító testület megtartotta alakuló ülését.
Nyitókép: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat

Megtartotta alakuló ülését a HUN-REN Irányító Testülete, ez a megújulás újabb mérföldkövét jelenti

Infostart

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat 2025. októberi végi bírósági nyilvántartásba vételét követően, immár új szervezeti formában ünnepélyes keretek között tartotta 2025. november 24-én alakuló ülését a hálózat legfőbb stratégiai irányító szerve, a tudomány és az üzleti élet vezetőiből álló hétfős irányító testület, valamint a hálózat működését ellenőrző háromtagú felügyelőbizottság.

Az alakuló ülést megelőzően az Irányító Testület és a Felügyelőbizottság tagjait Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntötte, aki kiemelte, hogy az Irányító Testületben a kutatói és vállalati kiválóságok a biztosítékai annak, hogy a magyar tudomány és kutatások ügyét előre viszik – írja sajtóközleményében a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

Az Irányító Testület – amiben tanácskozási joggal a kutatási intézmények főigazgatóinak három delegáltja, illetve a HUN-REN vezérigazgatója is részt vesz – a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat legfőbb irányító szerve, a HUN-REN törvény alapján gyakorolja az alapítói jogokat, felel a szervezettel kapcsolatos stratégiai döntésekért. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat – a nemzeti kutatóintézetek és kutatóközpontok – küldetése, hogy tudományos kutatásokkal és innovációs tevékenységekkel hozzájáruljon új tudományos és innovációs eredmények létrehozásához, a nemzeti kultúra őrzéséhez és ápolásához, valamint az egyetemes tudomány és kultúra gazdagításához, ezáltal a magyar gazdaság és az egész magyar nemzet előtt álló társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások megoldásához.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújításával a hazai tudományos életben paradigmaváltás történt, az Irányító Testület megalakulása ebben mérföldkő, új korszak a magyar kutatási-innovációs ökoszisztéma zászlóshajójának működésében

– emelte ki Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke.

„A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot a törvény nemes és rendkívül felelősségteljes küldetéssel bízta meg, amely egyszerre szolgálja a tudomány előrehaladását és a nemzet jövőjét. A cél világos: erősíteni kutatói és gazdasági versenyképességünket, javítani a nemzetközi értékláncokba való bekapcsolódásunkat, és elősegíteni a tudományos hatás és értékteremtés növekedését.

Ennek végrehajtására az Irányító Testületre különleges felelősséget kapott a HUN-REN törvényben.

Emellett olyan működést is építünk, amelyben a kutatók kevesebb adminisztrációval és nagyobb szakmai szabadsággal dolgozhatnak. A digitalizáció, a gyorsabb döntéshozatal és az egységes erőforrás-tervezés a HUN-REN működését rugalmasabbá és kiszámíthatóbbá teszi. A HUN-REN jövőjével kapcsolatos folyamatban a kutató intézmények delegált vezetői is részt vesznek és a munkában a jövőben is jelentősen támaszkodunk Jakab Roland vezérigazgatóra” – jelentette ki Gulyás Balázs.

Az Irányító Testület elnöke Gulyás Balázs.

Az Irányító Testület tagjai:

  • Domokos Péter Széchenyi-díjas kutatóprofesszor, a Kutatási Kiválósági Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Academia Europaea tagja;
  • Molnár Béla belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Sejtanalitikai Laboratóriumának vezetője;
  • Roska Botond Miklós kutatóprofesszor, az MTA tagja, Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB) igazgatója;
  • Melanie Jane Seymour, a BlackRock befektetési alap ügyfélélmény-stratégiáért felelős igazgatója;
  • Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban, a Közép- és Kelet-Európai Mérnöki Klaszter (Middle and Eastern European Engineering Cluster) vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója;
  • Zaránd Gergely Attila elméleti fizikus, BME tudományos rektorhelyettese, az MTA rendes tagja.

A Felügyelő Bizottság (FB) a HUN-REN működésének gazdasági és pénzügyi felügyeletét és ellenőrzését látja el, biztosítva a felelős és kiegyensúlyozott működést.

A Felügyelő Bizottság elnöke Salgó László Péter jogász, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

  • Cséfalvay Zoltán kutatóprofesszor, a Mathias Corvinus Collegium Technológiai Jövők Műhelyének vezetője;
  • Verseghi-Nagy Miklós Zoltán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem InnoLab Zrt. vezérigazgatója.

Az Irányító Testület ülésén tanácskozási joggal részt vettek:

  • Jakab Roland vezérigazgató,a HUN-REN szervezet operatív vezetője és irányítója;

és a kutatási intézmények főigazgatóinak három delegáltja:

  • Garamszegi László Zsolt, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója;
  • Buday László, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója;
  • Stipsicz András, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója.

