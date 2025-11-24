Magyarország erre nem hajlandó – közölte Orbán Viktor

Orbán Viktor a videóban azt mondta: a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó, 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Ez szerteágazó, ezer alkérdése van.

„Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani a mai videókonferenciát követően: az Európai Unió folytatni akarja a háborút, úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, egyetlen fillér sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni” – tette hozzá a kormányfő.

Közölte: ami ötlettel rendelkezik az EU, az az, hogy a „tagállamok dobják össze”,

Magyarország erre nem hajlandó,

vagy vegyünk fel közös hitelt.

„Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében” – jelentette ki Orbán Viktor.