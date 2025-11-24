A jegyző határozza meg a polgármester fizetését? – vita az Országgyűlésben

A jegyző hatáskörébe telepítik a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj megállapítását – mondta előterjesztői expozéjában Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

„A tavalyi évben az Országgyűlés méltányolva a polgármesterek sokrétű, felelősségteljes munkáját, meghatározta a polgármesterek illetményének törvényi mértékét, melyet azóta a nemzetgazdasági átlagkereset szorzatával kell megállapítani, dinamikus alapot nyújtva így a versenyképesség megőrzéséhez. Mostanra azt mondhatjuk, hogy a polgármesteri fizetések már automatikusan követik a bérszínvonal emelkedését, ezzel is elismerve a tisztséggel járó fokozott felelősséget és a kimagasló településvezetői munkát, melyet a polgárok által megválasztott első emberek végeznek.”

Szerinte tekintettel arra, hogy a nemzetgazdasági átlagkeresetet a KSH állapítja meg, az illetmény meghatározása így mostanra lényegében egy matematikai műveletté vált; az önkormányzati törvény szabályai kógensek, ami azt jelenti, hogy a képviselő-testületnek igazából egyáltalán nincs mérlegelési joga, kizárólag egy deklaratív határozatot hoz. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199-es törvény módosításának szerinte az a célja, hogy egyszerűsítse a polgármestereket megillető illetmény, valamint tiszteletdíj megállapítását, melyet a törvényjavaslat ezentúl a jegyző hatáskörébe telepít.

A Fidesz és a KDNP vezérszónokai frakciójuk támogatásáról biztosították a módosítást, mert az szerintük megkönnyíti a helyi közigazgatás mindennapi működését.

A DK-s Gy. Németh Erzsébet kifogásolta, hogy az alpolgármesterek esetében nem rendezték az illetmények megállapítását, ráadásul konfliktusokhoz vezethet, hogy a jegyző állapítja meg a saját munkáltatója a polgármester fizetését – jelezte az ellenzéki politikus.

Ettől tart a Mi Hazánk vezérszónoka, Apáti István is. Ritter Imre német nemzetiségi képviselő fizetésemelést kért a nemzetiségi önkormányzatok dolgozói számára.