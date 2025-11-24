ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.43
usd:
332.16
bux:
107705.75
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség államtitkára expozét tart az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

A jegyző határozza meg a polgármester fizetését? – vita az Országgyűlésben

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A jegyzők fogják megállapítani a polgármesterek fizetését egy törvénymódosítás szerint, amelyet a napokban tárgyalt meg az Országgyűlés. A kormány szerint ez nem azt jelenti, hogy a jegyzők bármekkora béremelést adhatnak a saját munkáltatójuknak.

A jegyző hatáskörébe telepítik a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj megállapítását – mondta előterjesztői expozéjában Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

„A tavalyi évben az Országgyűlés méltányolva a polgármesterek sokrétű, felelősségteljes munkáját, meghatározta a polgármesterek illetményének törvényi mértékét, melyet azóta a nemzetgazdasági átlagkereset szorzatával kell megállapítani, dinamikus alapot nyújtva így a versenyképesség megőrzéséhez. Mostanra azt mondhatjuk, hogy a polgármesteri fizetések már automatikusan követik a bérszínvonal emelkedését, ezzel is elismerve a tisztséggel járó fokozott felelősséget és a kimagasló településvezetői munkát, melyet a polgárok által megválasztott első emberek végeznek.”

Szerinte tekintettel arra, hogy a nemzetgazdasági átlagkeresetet a KSH állapítja meg, az illetmény meghatározása így mostanra lényegében egy matematikai műveletté vált; az önkormányzati törvény szabályai kógensek, ami azt jelenti, hogy a képviselő-testületnek igazából egyáltalán nincs mérlegelési joga, kizárólag egy deklaratív határozatot hoz. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199-es törvény módosításának szerinte az a célja, hogy egyszerűsítse a polgármestereket megillető illetmény, valamint tiszteletdíj megállapítását, melyet a törvényjavaslat ezentúl a jegyző hatáskörébe telepít.

A Fidesz és a KDNP vezérszónokai frakciójuk támogatásáról biztosították a módosítást, mert az szerintük megkönnyíti a helyi közigazgatás mindennapi működését.

A DK-s Gy. Németh Erzsébet kifogásolta, hogy az alpolgármesterek esetében nem rendezték az illetmények megállapítását, ráadásul konfliktusokhoz vezethet, hogy a jegyző állapítja meg a saját munkáltatója a polgármester fizetését – jelezte az ellenzéki politikus.

Ettől tart a Mi Hazánk vezérszónoka, Apáti István is. Ritter Imre német nemzetiségi képviselő fizetésemelést kért a nemzetiségi önkormányzatok dolgozói számára.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A jegyző határozza meg a polgármester fizetését? – vita az Országgyűlésben

parlament

polgármester

fizetés

jegyző

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még

Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még
Egy törvényjavaslat szerint január elsejétől Magyarországon is elérhető lesz az anonim petesejt-adományozás, amikor a donor anyagi ellentételezést kap. A részleteket még nem lehet tudni, hogy milyen információk alapján választhatnak donort a meddő párok, jelölik-e az adományozó etnikumát, bőrszínét vagy iskolai végzettségét. Imre Ruben szülész-nőgyógyász szerint az infrastruktúra alapvetően megvan, csak a szakember kevés, és még rengeteg részletet tisztázni kell, aztán pedig kell egy fél év a rendszer beüzemelésére.
Az ukrán biztonsági garanciákról szivárogtak ki újabb részletek

Az ukrán biztonsági garanciákról szivárogtak ki újabb részletek

Dan Driscoll washingtoni különmegbízott az Ukrajnának biztosított, eddig homályos biztonsági garanciákról is tárgyalt a múlt héten Kijevben. A tervezet rögzíti, hogyha Oroszország ismét fegyveres támadást indítana egy békemegállapodás után Ukrajna ellen, akkor a NATO-tagállamok, valamint Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Finnország összehangoltan lépnek fel az Egyesült Államokkal Kijev védelmében.
 

Magyarország erre nem hajlandó - közölte Orbán Viktor

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezeket a tüneteket öregedésnek hisszük, pedig súlyos betegségre utalhatnak

Ezeket a tüneteket öregedésnek hisszük, pedig súlyos betegségre utalhatnak

Éveken át észrevétlenek maradhatnak az autoimmun betegségek, amelyek előfordulása 50 év felett meredeken nő, 65 fölött pedig tovább emelkedik – derül ki a Mayo Klinika tavaly decemberben megjelent tanulmányából. De ígéretes kutatások és mesterséges intelligencián alapuló tesztek segíthetik a rettegett kórkép korai felismerését és kezelését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Néhány nap, és kitör az online vásárlási őrület: mit vásárolnak szívesen a magyarok?

Néhány nap, és kitör az online vásárlási őrület: mit vásárolnak szívesen a magyarok?

A Black Friday már messze nem az, ami régebben volt: több a vásárlók ideje tervezni, és a futárcégek terhelése is alaposan megváltozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

There was optimism following the talks in Geneva, but no details emerged on how to bridge the huge divide between Moscow and Kyiv over territory and security guarantees.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 17:56
Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még
2025. november 24. 17:32
Könnyebb lesz elszállítani a kocsikat, és jön a testkamera a rendőrökre
×
×
×
×