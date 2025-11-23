ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap
Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere.
Nyitókép: Niedermüller Péter Facebook-oldala

Két kerületben is népszavazás jöhet arról, hogy Belső-Erzsébetváros kiszakadna a VII. kerületből

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Folyamatosan tárgyalnak a helyi problémák megoldásáról a belső-erzsébetvárosi lakosságot képviselő zsidó szervezetek és az önkormányzat – erősítette meg a VII. kerületi polgármester. A zsidó szervezetek képviselői viszont nem látják ennyire pozitívan az egyeztetések eredményeit. Közben Soproni Tamás terézvárosi polgármester jelezte: ha Belső-Erzsébetváros lakosai népszavazáson úgy döntenek, hogy csatlakoznának a VI. kerülethez, akkor népszavazást tartanak erről Terézvárosban is.

A legfontosabb, VII. kerületi problémákat vitatták meg a napokban a Belső-Erzsébetvárosban élő lakosságot képviselő zsidó szervezetek vezetői és az önkormányzat, valamint a BKK és a Budapest Közút szakemberei. Niedermüller Péter bízik benne, hogy sikerül a vitás kérdéseket rendezni. A VII. kerületi polgármester az InfoRádióban úgy fogalmazott: megvitatták, milyen megoldások lehetnek, és konkrét szakmai javaslatok is elhangzottak. Fontos téma volt a főváros által megváltoztatott forgalmi rend, mivel azt a területet is érinti, ahol a zsidó intézményrendszer központja található. A polgármester tájékoztatása szerint az idős vagy mozgásukban korlátozott emberek helyzetének javítására több lehetőséget is vizsgálnak a szakemberek. Például egy új behajtási, engedélyezési rendszer kidolgozását, továbbá egy körjárat indítása is felmerült ötletként elektromos kisbusz forgalomba állításával.

Niedermüller Péter hangsúlyozta: azt nem tudják megengedni, hogy a gyalogosbarát utcákban „bárki bárhol megálljon”, de úgy véli, mind a BKK, mind a Budapest Közút megértette a problémát, és

valamennyien arra törekszenek, hogy az említett behajtási, engedélyezési rendszer létrejöhessen. Meggyőződése, hogy ezzel a megoldással megoldódna a probléma.

Az egyeztetéseken szintén téma volt a közterületek tisztasága, takarítása. A polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, a VII. kerületi önkormányzat megállapodott a helyi zsidó szervezetekkel, hogy a zsinagógák és a kegyeleti helyek környékét kiemelt takarítási övezetté nyilvánítják.

Frölich Róbert országos főrabbi viszont nem látta ennyire pozitívan az egyeztetések eredményeit, és hangsúlyozta: folytatják az általuk kezdeményezett népszavazás megszervezését. Kiemelte, hogy a temetkezési egylet székhelye is a Síp utcában található, ahová csak nagyon nehézkesen tudnak bejutni az emberek. Ugyanitt vannak a zsidó szervezetek szociális intézményei, amelyeket a főrabbi megfogalmazása szerint „nem bicikliző húszévesek látogatnak, hanem 70-80 évesek”.

Ráadásul a tömegközlekedési eszközök megállóhelyei is messze vannak, így nagyon problémás az említett intézmények megközelítése.

A zsidó szervezetek képviselői elmondták kritikáikat, igényeiket az önkormányzatnak, amire Frölich Róbert szavai szerint „bólogatás volt a válasz”. A Wesselényi utca kétirányúsított szakasza kapcsán az önkormányzat a gyalogosok biztonsága érdekében felvetette, hogy szükség lenne egy új zebra kialakítására a Síp utcai kereszteződésnél. „Ezzel gondolom mindenki ki van segítve” – jegyezte meg pikírten az országos főrabbi.

Külön megemlítette, hogy köszönetet mondott a „tisztaságfelelős igazgatónak”, mert a helyi templom környékén érezhetően nagyobb lett a tisztaság. „Ez nem azt jelenti, hogy éjjel – már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de ez az igazság – nem hugyozzák ugyanúgy oldalba a templomot, vagy nem hánynak oda a templomkapuba, de reggel legalább már elpucolják” – mondta Frölich Róbert.

Népszavazások jöhetnek: a VI. kerülethez csatolnák Belső-Erzsébetvárost

Korábban Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnöke beszélt arról, hogy a szomszédos kerületekkel is egyeztettek Belső-Erzsébetváros kerületváltásáról. Hozzátette: Soproni Tamás, Terézváros polgármestere nyitott volt erre a felvetésre, de végül abban egyeztek meg, hogy

akkor térnek vissza a kérdésre, ha eredményes lesz az ügyben kezdeményezett népszavazás Erzsébetvárosban.

Ha így lesz, az előírásoknak megfelelően népszavazást kell erről kiírni a VI. kerületben is, amely során a helyi lakosok arról szavaznának, hogy befogadnák-e Belső Erzsébetvárost a VI. kerületbe.

Soproni Tamás polgármester nemrég közölte: Terézváros nyitott Belső-Erzsébetváros befogadására, de csak akkor, ha ezt a lakosság is támogatja. Mint fogalmazott, számukra „ez a felvetés rendkívül megtisztelő”, ugyanakkor szerinte olyan súlyú kérdésről van szó, amelyről nem dönthet csak a polgármester vagy csak a képviselő-testület. Úgy véli, mindenképpen meg kell kérdezni a Terézvárosban élő emberek véleményét.

Ennek megfelelően arról tájékoztatta a főrabbit, hogy ha Erzsébetvárosban sikeres lesz a népszavazás, és úgy döntenek Belső-Erzsébetváros lakosai, hogy csatlakoznának a VI. kerülethez, akkor népszavazást tartanak Terézvárosban is erről. Mint mondta, kizárólag az emberek véleményének figyelembevételével fognak döntést hozni ebben a kérdésben. Soproni Tamás megígérte, hogy a terézvárosi önkormányzat azt hajtja végre, ami a lakosság akarata.

Még szeptember végén az erzsébetvárosi képviselő-testület úgy döntött, Belső-Erzsébetváros nem szakadhat ki a VII. kerületből. Frölich Róbert országos főrabbi viszont hangsúlyozta: továbbra is azon dolgoznak, hogy elérhessék Belső-Erzsébetváros elszakadását.

Folyamatosan tárgyalnak a helyi problémák megoldásáról a belső-erzsébetvárosi lakosságot képviselő zsidó szervezetek és az önkormányzat – erősítette meg a VII. kerületi polgármester. A zsidó szervezetek képviselői viszont nem látják ennyire pozitívan az egyeztetések eredményeit. Közben Soproni Tamás terézvárosi polgármester jelezte: ha Belső-Erzsébetváros lakosai népszavazáson úgy döntenek, hogy csatlakoznának a VI. kerülethez, akkor népszavazást tartanak erről Terézvárosban is.
