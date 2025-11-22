ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lillafüred, 2025. november 22.Behavazott bokor és fák Lillafüreden 2025. november 22-én.
Nyitókép: Vajda János, MTI/MTVA

Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban

Infostart / MTI

Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Csondor Henrietta elmondta: a 8-as főúton Városlődnél egy nyerges vontató akadt el, és foglalt el több forgalmi sávot, Zirc és Borzavár között szintén elakadtak gépkocsik, Tapolca és Sümeg között személygépkocsi csúszott árokba, a 77-esen Tótvázsonynál utánfutós személyautó fordult keresztbe az úton, Balatonszőlős és Tótvázsony között pedig két busz és egy személyautó haladását kellett a tűzoltóknak segíteniük.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán arról tájékoztatott: a 8-as főúton a városlődi emelkedőt a kamion mentése miatt egy időre le is kellett zárni, de a Várpalota és Tés közötti úton is akadtak el autók.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapjának tájékoztatása szerint a Nyugat-Dunántúl más térségeiben is több közlekedési baleset történt, a 11-es főúton Esztergomnál, valamint a 7-es főúton Galamboknál is két személygépkocsi ütközött.

A hatóságok azt kérik: a havazással érintett területeken elindulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális útviszonyokról, téli gumikkal felszerelt járművel közlekedjenek, és csak akkor keljenek útra, ha az fontos.

Kezdőlap    Belföld    Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban

havazás

bakony

fennakadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bogos Krisztina: megfelelő terápiával a tüdőrák már nem számít rettegett betegségnek

Bogos Krisztina: megfelelő terápiával a tüdőrák már nem számít rettegett betegségnek
November a tüdőrák elleni küzdelem hónapja. A dohányzás visszaszorításával csökkent a megbetegedések száma, de a daganattípus még mindig a vezető halálokok egyike - mondta az InfoRádiónak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója. Bogos Krisztina jó hírnek nevezte, hogy az innovatív terápiáknak köszönhetően a gyógyítás sokat fejlődött az utóbbi években.
A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A hétvégi havazás következtében a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken télies útviszonyokra kell számítani, több helyen hófúvás nehezíti a közlekedést. Bár a friss hó kedvez a téli sportoknak, a hazai sípályák még nem nyitottak meg, a hóágyúzás előkészítése folyamatban van.
 

Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban

Nagy a gond Kozármislenyben a havazás miatt

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az első hó magával hozta a baleseteket is - Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

Az első hó magával hozta a baleseteket is - Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2025/47. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
COP30 in Brazil fails to secure new pledges to cut fossil fuels

COP30 in Brazil fails to secure new pledges to cut fossil fuels

"We know some of you had greater ambitions," says COP30's president after negotiations among nearly 200 countries ran over time.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 18:41
Bogos Krisztina: megfelelő terápiával a tüdőrák már nem számít rettegett betegségnek
2025. november 22. 17:20
A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás
×
×
×
×