Novák Katalin újra munkában, már nem jár a havi 5,7 millió forint

A Szabad Európa információi szerint Novák Katalin korábbi köztársasági elnök újra munkába állt, méghozzá a piaci szférában, ezzel pedig megszűnt a jogosultsága az exelnököket megillető havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjra.

A portálnak az Országgyűlés Hivatala szolgáltatott adatot arról, hogy már nem folyósítják a volt államfő állami jussát.

A törvény szerint ez így van rendjén: amennyiben egy volt államfő olyan munkát vállal, amivel tb-járulékfizetési kötelezettsége lesz, havi állami jövedelme automatikusan megszűnik.

Mint ismert, Novák Katalin tavaly február 10-én mondott le azok után, hogy a 444.hu kiderítette, a korábbi pápalátogatás alkalmával kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofil bűnökért elítélt igazgatója bűnsegédjének.