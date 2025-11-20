Időjárás: nyakunkba szakad az áldás egy héten keresztül

Az aszályos nyár után az ősz eddig eltelt része is az ország nagyobb részén az átlagosnál kevesebb csapadékot hozott, az Alföld középső területein a talaj őszi-téli feltöltődése gyakorlatilag még el sem kezdődött, azonban a következő napokban több hullámban kiadós csapadék, többnyire eső, de átmenetileg hó is eshet.

Az elmúlt tíz napban a legtöbb eső északnyugaton hullott, arrafelé 30 milliméter is leesett, ugyanakkor ismét az Alföld középső része kapta a legkevesebbet, nagy területen még két milliméter sem jött össze.

A harmincnapos csapadékösszeg hiányt mutat az ország túlnyomó részén, az ilyenkor szokásosnak megfelelő, vagy azt meghaladó mennyiség csak nyugaton és északon fordul elő. Az elmúlt kilencven nap csapadékösszegében is nagy a hiány a sokéves átlaghoz képest, többlet továbbra is csak kis területen, az északi országrészben fordul elő.

A talaj felszínközeli rétege jellemzően kellő nedvességet tartalmaz, de a középső országrészben továbbra is maradtak nagyon száraz területek. A felső 20-30 centiméternél mélyebb réteg a nyugati és északi országrész kivételével nagy területen, a fél méternél mélyebb talajréteg pedig gyakorlatilag országszerte kritikusan száraz, ebbe a rétegbe tavasz óta nem jutott számottevő nedvesség.

A tájékoztatás szerint a repce és az őszi kalászosok nyugaton és északon erős, jó állapotban vannak, a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma és az eddigi enyhe időjárás kedvezett a fejlődésüknek. Az Alföldön, főleg annak is a középső részén még mindig vannak nagyon száraz területek, a vetések errefelé nehezen keltek, fejlődtek eddig.

A következő napokban várható kiadós csapadék sokat fog segíteni a vízhiányon, de ezzel együtt a hideg idő is megérkezik, a vetések fejlődése emiatt le fog lassulni - jelezték.

Kiemelték: a folytatásban csapadékos, télies időre van kilátás. Több hullámban érkezik csapadék a térségbe: csütörtökön kezdetben még eső, majd pénteken nyugat felől egyre nagyobb területen hó is várható. A dunántúli és északi hegyekben akár vastagabb hótakaró is kialakulhat. Az első légörvény vasárnap északkelet felé távozik, de nyomában hétfőn már egy újabb érkezik enyhüléssel és újabb jelentős csapadékkal, zömében akkor már esővel.

A jövő hét közepéig nagy területen eshet 20 millimétert meghaladó csapadék, de akár 50 millimétert meghaladóra is van esély, így a talajok nedvességtartalma jelentősen emelkedni fog, az Alföldön is megkezdődik a feltöltődés.

A hőmérséklet csökken, legtovább délkeleten marad az enyhe idő. Számottevő fagy a kevésbé felhős hétfő reggel ígérkezik, akkor a havas területeken -5 Celsius foknál hidegebb is lehet, majd a jövő héten ismét kissé enyhül az idő.