ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.97
usd:
331.38
bux:
107660.99
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esővíz egy füves mezőgazdasági területen.
Nyitókép: Pixabay

Időjárás: nyakunkba szakad az áldás egy héten keresztül

Infostart / MTI

A következő napokban több hullámban kiadós csapadék, többnyire eső, de átmenetileg hó is eshet - írta a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzésében.

Az aszályos nyár után az ősz eddig eltelt része is az ország nagyobb részén az átlagosnál kevesebb csapadékot hozott, az Alföld középső területein a talaj őszi-téli feltöltődése gyakorlatilag még el sem kezdődött, azonban a következő napokban több hullámban kiadós csapadék, többnyire eső, de átmenetileg hó is eshet.

Az elmúlt tíz napban a legtöbb eső északnyugaton hullott, arrafelé 30 milliméter is leesett, ugyanakkor ismét az Alföld középső része kapta a legkevesebbet, nagy területen még két milliméter sem jött össze.

A harmincnapos csapadékösszeg hiányt mutat az ország túlnyomó részén, az ilyenkor szokásosnak megfelelő, vagy azt meghaladó mennyiség csak nyugaton és északon fordul elő. Az elmúlt kilencven nap csapadékösszegében is nagy a hiány a sokéves átlaghoz képest, többlet továbbra is csak kis területen, az északi országrészben fordul elő.

A talaj felszínközeli rétege jellemzően kellő nedvességet tartalmaz, de a középső országrészben továbbra is maradtak nagyon száraz területek. A felső 20-30 centiméternél mélyebb réteg a nyugati és északi országrész kivételével nagy területen, a fél méternél mélyebb talajréteg pedig gyakorlatilag országszerte kritikusan száraz, ebbe a rétegbe tavasz óta nem jutott számottevő nedvesség.

A tájékoztatás szerint a repce és az őszi kalászosok nyugaton és északon erős, jó állapotban vannak, a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma és az eddigi enyhe időjárás kedvezett a fejlődésüknek. Az Alföldön, főleg annak is a középső részén még mindig vannak nagyon száraz területek, a vetések errefelé nehezen keltek, fejlődtek eddig.

A következő napokban várható kiadós csapadék sokat fog segíteni a vízhiányon, de ezzel együtt a hideg idő is megérkezik, a vetések fejlődése emiatt le fog lassulni - jelezték.

Kiemelték: a folytatásban csapadékos, télies időre van kilátás. Több hullámban érkezik csapadék a térségbe: csütörtökön kezdetben még eső, majd pénteken nyugat felől egyre nagyobb területen hó is várható. A dunántúli és északi hegyekben akár vastagabb hótakaró is kialakulhat. Az első légörvény vasárnap északkelet felé távozik, de nyomában hétfőn már egy újabb érkezik enyhüléssel és újabb jelentős csapadékkal, zömében akkor már esővel.

A jövő hét közepéig nagy területen eshet 20 millimétert meghaladó csapadék, de akár 50 millimétert meghaladóra is van esély, így a talajok nedvességtartalma jelentősen emelkedni fog, az Alföldön is megkezdődik a feltöltődés.

A hőmérséklet csökken, legtovább délkeleten marad az enyhe idő. Számottevő fagy a kevésbé felhős hétfő reggel ígérkezik, akkor a havas területeken -5 Celsius foknál hidegebb is lehet, majd a jövő héten ismét kissé enyhül az idő.

Kezdőlap    Belföld    Időjárás: nyakunkba szakad az áldás egy héten keresztül

mezőgazdaság

előrejelzés

eső

csapadék

agrometeorológia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyorsan irányt váltott a forint a váratlan adatok után

Gyorsan irányt váltott a forint a váratlan adatok után

A forint ma reggel is tartja erős pozícióját, az euró jegyzése 381,6 körül mozog, vagyis továbbra is a közel kétéves csúcstartományban jár az EUR/HUF. Kora délutánig gyengült a magyar deviza, aztán megérkeztek a kormányzati leállás miatt régen várt amerikai munkaerőpiaci adatok, ami után nagyot fordult az árfolyam. A forint szempontjából most kulcsfontosságú lesz, hogyan reagál a piac a Fed legutóbbi, kamatvágást elhalasztó üzenetére, főként a feszes munkaerőpiacot mutató adatok után. A befektetők azt figyelik, hogy a HUF képes-e áttörni a mostani sáv támaszát, vagy a nemzetközi dollárerősödés végül fékezi a lendületét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon

Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon

Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

It comes after reports the US and Russia have prepared a 28-point peace plan, allegedly with major concessions from Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 14:28
Elindult az előregisztráció, vasárnap és hétfőn lesz a Tisza Párt belső előválasztási fordulója
2025. november 20. 14:00
Tűz Budapest belvárosában
×
×
×
×