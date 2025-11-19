ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 19. szerda
Nyitókép: Közművek/FKF

Újabb változás az Árpád hídon!

Infostart / MTI

Szerdától ideiglenes buszsáv segíti a közösségi közlekedést az Árpád híd Pestről Budára vezető oldalán - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

Mint írták, a Flórián téri felüljárók felújításának második üteméhez kapcsolódva ideiglenesen új buszsáv létesül az Árpád hídon a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig, hogy segítse a Buda felé tartó autóbuszok haladását. Emiatt már november 19. szerdától a Pestről Budára gépjárművel közlekedők két forgalmi sávon haladhatnak az Árpád hídon, és hosszabb menetidőre, lassabb haladásra kell számítaniuk.

A hétvégi várható csapadékos időjárás miatt a Budapest Közút szakemberei már a keddről szerdára virradó éjszaka felfestik az új, ideiglenes buszsávot az Árpád hídon a Népfürdő utcától a budai hídfőig. Így szerdától a Pestről Budára tartó autósok két sávon közlekedhetnek az Árpád hídon; a Népfürdő utcai felhajtóról érkezőknek ettől az időponttól a középső sávba kell besorolniuk.

A BKK arra kéri a gépjárművel közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rendben fokozott figyelemmel vezessenek, és segítsék Budán a buszok biztonságos besorolását. Emellett azt javasolják, hogy aki teheti, a felújítás ideje alatt lehetőség szerint autó helyett a sűrített és előnyben részesített közösségi közlekedést vegye igénybe, illetve más útvonalon - a Flórián teret, illetve Pestről Buda felé az Árpád hidat elkerülve - közelítse meg úti célját.

A Flórián téri felüljárók felújításának november 21-én, péntek este kezdődő második üteméhez kapcsolódó forgalmi változásokról, valamint a közösségi közlekedést érintő tudnivalókról a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon, valamint a BKK Info felületein lehet teljes körűen tájékozódni.

közlekedés

bkk

árpád híd

buszsáv

