Futurisztikus buszok Budapesten, mutatjuk, hol fognak járni – képek

A fővárosi társaság tájékoztatása szerint már idén december elejétől lehet találkozni a fővárosi közösségi közlekedés megújítását szolgáló új, BYD elektromos szóló autóbuszok első példányaival Budapesten. Az elektromos buszoknak a BKK és szolgáltatópartnere, az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján 2026 tavaszától kell szolgálatot teljesíteniük, de a tervekhez képest korábban, már idén találkozhatunk velük az utakon. Ezt megelőzően a BKK és szolgáltatópartnere november 17-én próbajáratot indított – a busz tesztelése a 105-ös és a 210-es útvonalakon zajlik, ahol a járat december elejétől tervezetten forgalomban is megjelenik.

Az elmúlt években indított járműparkfejlesztések jelentősen javították a fővárosi közösségi közlekedés és ezáltal Budapest levegőjének minőségét, a jövőben pedig még tovább emelkedik a fővárosi közösségi közlekedési járműpark színvonala az új, teljesen elektromos meghajtású, alacsonypadlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és modern asszisztens rendszerekkel ellátott autóbuszokkal, melyekből az első öt példány még idén forgalomba áll – tette hozzá közleményében a BKK.

A BKK és szolgáltatója az ArrivaBus hétfőn elindította a BYD elektromos szóló autóbuszok első próbajáratát. Az új elektromos buszokkal decembertől a 105-ös és a 210-es vonalakon lehet majd utazni.

Mint írják, a BKK megrendelése nyomán 2027-ig összesen 82 vadonatúj, teljesen elektromos – 58 szóló és 24 csuklós, az ArrivaBus Kft által vásárolt busz – érkezik Budapestre, a csuklós buszokkal a budapesti lesz az ország legjelentősebb elektromos csuklós buszflottája.

Az új elektromos járművek hozzájárulnak az utazási komfort és az utaselégedettség növeléséhez, továbbá kulcsszerepük van az esélyegyenlőség biztosításában, a klímacélok elérésében, illetve az energiahatékonyság javításában is. Ezek a buszok nemcsak a környezetet kímélik, hanem az utazási élményt is magasabb szintre emelik, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Teljesen alacsonypadlósak, klimatizáltak, modern asszisztens rendszerekkel (például holttérfigyelő, kerékpáros- és gyalogosérzékelő, vezetői fáradtságfigyelő) felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért. Kialakításuknak köszönhetően tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak – zárul a közlemény.

Az InfoRádiónak nyilatkozó Szécsényi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője szerint városi forgalomban egyértelműen indokolt lehet az elektromos buszok térnyerése. A teljes interjú alább hallgatható meg: