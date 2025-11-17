ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.34
usd:
331.32
bux:
107297.46
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: BKK/Nyirő Simon

BKK: fontos változás jön mától

Infostart

Helyreállt a gyalogos közlekedés a Gubacsi hídon, ezért november 17-től megszűnik az ingyenes utazási lehetőség a Papírgyár és a Sósfürdő megállóhelyek között .

A Portfolio emlékeztet rá, hogy júliusban történt hídszerkezeti beszakadás miatt korábban lezárták a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő Gubacsi híd gyalogos járdáját. A gyalogos forgalom biztosítása érdekében a Budapest Közút új átkelőhelyet alakított ki a híd csepeli hídfőjében.

A gyalogos kapcsolat helyreállításával november 17-től, hétfőtől megszűnik a díjmentes utazási lehetőség a közösségi közlekedési járműveken a két városrész között.

A változás öt autóbuszjáratot érint:

a 35-öst,

a 36-ost,

a 148-ast,

a 151-est

és a 948-ast.

Kezdőlap    Belföld    BKK: fontos változás jön mától

bkk

autóbusz

buszjárat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból
A magyar válogatottnak nemhogy a döntetlenre, de a mérkőzés megnyerésére is reális esélye volt az írek ellen vasárnap délután a Puskás Arénában, a vége mégis kudarc lett, 3–2-es vereség, és csak harmadik hely a csoportban.
 

Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel

Rossi szerint ezek a legrosszabb pillanatai szövetségi kapitányként

Az írek kapitánya elárulta, szerinte miben hibáztak a magyarok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Szaíd Hatíbzádeh iráni külügyminiszter-helyettes a CNN-nek adott vasárnapi interjújában azt mondta, az ország békés célú nukleáris programja a közelmúltbeli amerikai és izraeli támadások ellenére is működőképes.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riadót fújt a sztár kiberszakértő: ezzel a módszerrel nullázzák le tömegesen a magyarok bankszámláit - senki sincs biztonságban

Riadót fújt a sztár kiberszakértő: ezzel a módszerrel nullázzák le tömegesen a magyarok bankszámláit - senki sincs biztonságban

Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," Trump wrote on Truth Social, after previously fighting a proposal to make more of the Epstein files public.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 04:30
Bambi úszott a Tiszában - a szakember fontos dologra kéri az embereket
2025. november 17. 04:15
A tél jeges lehelete érkezik
×
×
×
×