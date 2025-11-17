BKK: fontos változás jön mától

A Portfolio emlékeztet rá, hogy júliusban történt hídszerkezeti beszakadás miatt korábban lezárták a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő Gubacsi híd gyalogos járdáját. A gyalogos forgalom biztosítása érdekében a Budapest Közút új átkelőhelyet alakított ki a híd csepeli hídfőjében.

A gyalogos kapcsolat helyreállításával november 17-től, hétfőtől megszűnik a díjmentes utazási lehetőség a közösségi közlekedési járműveken a két városrész között.

A változás öt autóbuszjáratot érint:

a 35-öst,

a 36-ost,

a 148-ast,

a 151-est

és a 948-ast.