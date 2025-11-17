BKK: fontos változás jön mától

A Portfolio emlékeztet rá, hogy júliusban történt hídszerkezeti beszakadás miatt korábban lezárták a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő Gubacsi híd gyalogos járdáját. A gyalogos forgalom biztosítása érdekében a Budapest Közút új átkelőhelyet alakított ki a híd csepeli hídfőjében.
A gyalogos kapcsolat helyreállításával november 17-től, hétfőtől megszűnik a díjmentes utazási lehetőség a közösségi közlekedési járműveken a két városrész között.
A változás öt autóbuszjáratot érint:
a 35-öst,
a 36-ost,
a 148-ast,
a 151-est
és a 948-ast.