2025. november 16. vasárnap
Hepatitis A - sexually transmitted disease blood test and treatment
Nyitókép: Hailshadow/Getty Images

Veszedelmes vírus támadja a gyerekeket

Infostart

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint több vármegyében, kiemelten Nódrád és Szabolcs-Szatmár-Beregben drasztikusan megnőtt egyes fertőző betegségek, különösen a Hepatitis A vírusos májgyulladás esetszáma.

A fertőző sárgaságnak is nevezett Hepatitis A a máj gyulladását okozza, és rendkívül gyorsan, emberről emberre terjed, leggyakrabban szennyezett kéz, étel vagy víz útján. A helyzet aktuális, mivel a szomszédos Szlovákiában is fellelhető a vírus - írja a szon.hu.

A vírusos májgyulladás több településen – így például Nógrád vármegyében több óvodában is – felütötte a fejét. Ilyen közösségi fertőzés esetén azonnali megelőző intézkedéseket írnak elő, melyek kiterjednek:

A fertőzött gyermeknek tilos közösségbe mennie.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a vírus terjedése leggyakrabban ott fordul elő, ahol a higiénés körülmények nem megfelelőek. A fertőzés elkerülhető a mellékhelyiségek alapos takarításával, megfelelő szappanos kézmosással és a zöldségek, gyümölcsök alapos megmosásával.

Dr. Kiss Csaba háziorvos korábban kiemelte, hogy a Hepatitis A ellen védőoltás is elérhető. Bár a vakcina térítés ellenében, vényre váltható ki a patikákban, ott, ahol tömegesen üti fel a fejét a fertőzés, az érintettek és a kontaktszemélyek számára az oltóanyagot térítésmentesen biztosítják.

