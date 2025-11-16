Estére is jutott egy vonatgázolás

A tájékoztatás szerint a budapesti Nyugati pályaudvarról Monorra elindult S50-es vonat gázolt el egy embert Kőbánya-teherállomásnál.

A baleseti helyszínelés ideje alatt - várhatóan késő éjszakáig - csak egy vágányon haladhatnak a vonatok az érintett szakaszon.

A Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani.

A Budapest-Lajosmizse vonalon járó S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan fordulnak vissza Dabas, Lajosmizse felé. A monori S50-es vonatok esetenként csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan indulnak Monor felé.

A 3-as metrón elfogadják az érvényes vasúti menetjegyeket is Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között

- áll a közleményben.

Ahogy arról az Infostarton már beszámoltunk délelőtt Nagykőrösnél történt tragédia, amikor feltehetően valaki szándékos a vonat elé lépett az állomáson.