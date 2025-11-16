ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 16. vasárnap Ödön
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
vasúti sín
Nyitókép: Pixabay

Újabb vasúti tragédia, ezúttal Nagykőrösnél

Infostart

Halálos gázolás történt a Budapest–Cegléd–Szeged vasútvonalon, Nagykőrös állomáson. A rendelkezésre álló információk szerint egy vonat egy embert gázolt el, aki feltételezhetően öngyilkossági szándékkal lépett a szerelvény elé

A baleseti helyszínelés miatt átmenetileg szünetelt a vonatforgalom Nyársapát és Kecskemét között, ami jelentős fennakadásokat okozott a vonatközlekedésben.

A helyszínelés befejezését követően a vonatforgalom 11:20-kor megindult a szakaszon, azonban a helyreállítási munkálatok és a torlódás miatt a vonalon utazóknak továbbra is jelentős késésekkel kell számolniuk:

Várhatóan kora délutánig a teljes Budapest–Cegléd–Szeged vonalon 10–20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani - írja a MÁVINFORM.

A MÁV pótlóbuszokat szervezett az érintett Nyársapát és Kecskemét közötti szakaszra.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Szombati baleset

Tegnap is történt egy gázolás. A Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, a Nyugati pályaudvarról 15:30-kor Prágába elindult Metropolitan EC (EC 272) Sződligetnél elütött egy embert - számolt be a hellogod.hu.

Kezdőlap    Belföld    Újabb vasúti tragédia, ezúttal Nagykőrösnél

baleset

vasút

öngyilkosság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hiánypótló kiadvány: jogi kézikönyvet kaptak a magyar influenszerek

Hiánypótló kiadvány: jogi kézikönyvet kaptak a magyar influenszerek
Kutatások azt bizonyítják, hogy az influenszerek tevékenysége egyre nagyobb mértékben szolgál a társadalom tagjainak a rendszeres információszerzési forrásaként, ezért fontos, hogy tisztéban legyenek tevékenységük jogi és etikai kereteivel – hangsúlyozta az InfoRádióban Szikora Tamás Attila, az NMHH stratégiai igazgatóhelyettese, a nemrégiben megjelent Az Influenszerek jogi kézikönyve című kötet egyik szerzője.
Közvéleménykutatás Kárpátaljáról, a visszacsatolásról is volt kérdés

Közvéleménykutatás Kárpátaljáról, a visszacsatolásról is volt kérdés

A Közép-európai Stratégiai Intézet friss, reprezentatív közvélemény-kutatása rávilágít arra, mit gondolnak maguk a kárpátaljai emberek a Magyarországot érő, területi igényekről és orosz paktumról szóló vádakról. A kutatás, amely kiterjedt a nemzeti kisebbségekre is (így 300 magyart is megkérdeztek), azt mutatja, hogy a kárpátaljaiak többsége elutasítja az összeesküvés-elméleteket.
 

Visszavonultak az ukránok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezzel a technológiával élesztik fel az egyik legfontosabb magyar erőművet

Ezzel a technológiával élesztik fel az egyik legfontosabb magyar erőművet

Az ősz folyamán megkezdődnek a kormány által bejelentett nagyobbik új gázerőmű, a több mint 1000 MW teljesítményű tiszaújvárosi erőmű építési munkálatai is. Az erőmű 2028 végén, 2029 elején várható bekapcsolása újabb jelentős mérföldköve lesz a hazai erőműpark átalakulásának, miután a Paksi Atomerőmű mögött ez lesz az ország második legnagyobb és az egyik leghatékonyabb erőműve. Az erőmű egyik fő feladata az ingadozó megújulóenergia-termelés kiegyensúlyozása lesz, de a hazai energiaátállás és a karbonemisszió csökkentése szempontjából az is lényeges részlet, hogy az olasz Ansaldo által szállított technológia a földgázhoz 45%-os arányban kevert hidrogén égetésére is alkalmas - ami kategóriáján belül jelenleg a legmagasabb érték -, így az új Tiszai Erőműben közvetve majd akár a napból termelt és eltárolt energia is kinyerhető lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyiért lakhatsz jól a budapesti karácsonyi vásárban - készülj fel a sokkra

Ennyiért lakhatsz jól a budapesti karácsonyi vásárban - készülj fel a sokkra

A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában kilátogattunk a főváros két ikonikus karácsonyi vásárába.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Feud erupts between Trump and ally Marjorie Taylor Greene ahead of Epstein files vote

Feud erupts between Trump and ally Marjorie Taylor Greene ahead of Epstein files vote

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 13:01
Hiánypótló kiadvány: jogi kézikönyvet kaptak a magyar influenszerek
2025. november 16. 12:32
Autósüldözés végén meghalt egy fiatalember Budapesten, rendőrök elől menekült
×
×
×
×