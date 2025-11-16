Újabb vasúti tragédia, ezúttal Nagykőrösnél

A baleseti helyszínelés miatt átmenetileg szünetelt a vonatforgalom Nyársapát és Kecskemét között, ami jelentős fennakadásokat okozott a vonatközlekedésben.

A helyszínelés befejezését követően a vonatforgalom 11:20-kor megindult a szakaszon, azonban a helyreállítási munkálatok és a torlódás miatt a vonalon utazóknak továbbra is jelentős késésekkel kell számolniuk:

Várhatóan kora délutánig a teljes Budapest–Cegléd–Szeged vonalon 10–20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani - írja a MÁVINFORM.

A MÁV pótlóbuszokat szervezett az érintett Nyársapát és Kecskemét közötti szakaszra.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Szombati baleset

Tegnap is történt egy gázolás. A Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, a Nyugati pályaudvarról 15:30-kor Prágába elindult Metropolitan EC (EC 272) Sződligetnél elütött egy embert - számolt be a hellogod.hu.