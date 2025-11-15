ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 15. szombat
A Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv adásában Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzi a hét legfontosabb eseményeit és a politikai erővonalak alakulását.
Nyitókép: YoutTube/Mandinert

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

Infostart

Kereki Gergő, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemzi a hét legfontosabb történéseit. Ki nyerte a hetet? Mit hozhat az Orbán Viktor–Donald Trump-találkozó? Hogyan sikerült az ATV-interjú? Megtorpant-e a Tisza-kampány és meginoghat-e Magyar Péter pozíciója?

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzi a hét legfontosabb eseményeit és a politikai erővonalak alakulását.

Ezúttal középpontban a miniszterelnök amerikai útja, külön foglalkoznak azzal, mit mutatnak a kutatások az orosz kőolaj- és gázszankciók alóli mentesség társadalmi megítéléséről, illetve milyen hatása lehet mindennek a közeljövő gazdasági kilátásaira.

A műsor összegzi a Rónai Egon–Orbán Viktor interjú legfontosabb tanulságait, hangsúlyozva, hogy a gazdasági és társadalompolitikai témákban tett kijelentések súlya, valamint az interjú hangulata és keretezése jelentősen befolyásolta az üzenetek értelmezését – különösen a gyermekszegénység és a pénzügyi viták kapcsán. Úgy fogalmaznak: ez az interjú nemcsak tartalmi, hanem kommunikációs szempontból is fontos mérföldkő a jelenlegi politikai ciklusban.

Részletesen elemzik a Tisza Párt kommunikációs irányváltását, valamint azt, hogy a kampányt érintő új konfliktusok – a belső ellentétektől az utókommunikációs hibákig – milyen mértékben gyengítik Magyar Péter pozícióját.

A műsor végén egyértelművé teszik: Győr mára a politikai erőtér egyik legélesebb frontvonalává vált, ahol két választókerület és két párhuzamos demonstráció tétje egyszerre dönt arról, merre billen a következő hetek hatalmi dinamikája.

A teljes adás megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.

2025. november 15. 08:00
