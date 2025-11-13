ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.07
usd:
330.5
bux:
108154.47
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Keddi interjújában Orbán Viktor azt mondta, hogy a főváros nem megy csődbe, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azonban az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy két lehetséges végkimenetel áll Budapest előtt, melyből az egyik elfogadható, a másik viszont beláthatatlan következményekkel járna.

„A csőd azt jelentené, hogy fizetésképtelenné válik a város, tehát nem tudja kifizetni a számláit. Jelen pillanatban ez nem áll fenn, de simán csődbe tudnak minket lökni” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Hozzátette, ez azt jelentené, hogy Budapest az év végén már nem tudná visszafizetni a folyószámla-keretét, január 2-án pedig már „nem tudná kinyitni a boltot”, képtelen lenne intézményrendszeri szinten kifizetni a béreket.

A főigazgató kijelentette, elismerőnek tartja Orbán Viktor azon szavait, miszerint „okosban megoldjuk ezt a dolgot”, ám szerinte mégsem kellene arra hagyatkozni, hogy a főváros képes lesz-e a bíróságon azonnali jogvédelemben, a Kúria előtt, vagy éppen a törvényszéken jogi úton legyőzni a kormányt. Mint mondta,

az „okosban megoldás” és a kifizetések átütemezésével nyert átmeneti likviditás nem egy normális gazdálkodás, és nagy ára van később, például kamatterhekben.

A főváros jelenlegi pénzügyi helyzetével kapcsolatban Kiss Ambrus elmondta, jól meghatározható, hogy december 31-ig körülbelül mennyi bevétel és mennyi kiadás lesz, ez maga a Fővárosi Önkormányzat – fogalmazott. Az önkormányzat finanszírozza a közszolgáltatások egy jelentős részét az önfenntartó intézményeken, társaságokon kívül, így például a színházakat, az Állatkertet, a szociális otthonokat, illetve ami a legtöbb pénzbe kerül: a közösségi közlekedést. Ezek azok, amik a kiadást jelentik Budapest egyenlegében.

A főigazgató szerint ez rejti magában az A-megoldást. Abban az esetben, ha a kormány nem hajtja be a szolidaritási hozzájárulást és kifizeti a tartozásait, akkor jó esetben körülbelül nullán, esetleg enyhén mínuszban zárja az évet a főváros, de lehetséges, hogy némi átütemezéssel rendezni tudja a tartozásait.

A B-esetben viszont, ha a kormány nem fizeti ki a tartozásait és behajtja a szolidaritási hozzájárulást novemberben, akkor Budapest -36 milliárd forinttal zár, azaz nem tudja befejezni az évet és a következőt sem tudja elkezdeni – jelentette ki.

A teljes beszélgetés alább hallgatható meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

budapest

csőd

önkormányzat

főváros

igazgató

főpolgármesteri hivatal

kiss ambrus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig
Keddi interjújában Orbán Viktor azt mondta, hogy a főváros nem megy csődbe, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azonban az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy két lehetséges végkimenetel áll Budapest előtt, melyből az egyik elfogadható, a másik viszont beláthatatlan következményekkel járna.
225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tett a kormány hétközi döntéseiről. Újságírói kérdések nagy számban érintették a tiszás adatszivárgás, a kormányfő washingtoni látogatása, a 14. havi nyugdíj folyósítása, a költségvetési hiány ügyét is. Kiderült, HIMARS-rendszereket vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól, jövő héten pedig nagy bejelentések elé nézhetnek a vállalkozók.
 

Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna válhat a világ első országává, amely hamarosan bevethet egy innovatív "drónfalat" a francia Atreyd startup fejlesztésének köszönhetően. Az egyedülálló rendszer elsősorban a kritikus infrastruktúra védelmére szolgál majd, és akár száz drón egyidejű irányítását is lehetővé teszi majd egyetlen kezelő számára. Mindeközben súlyos korrupciós botrány rázta meg Volodimir Zelenszkij bizalmi körét, mely közepén Timur Mindics található, az ukrán elnök közeli szövetségese és korábbi üzleti partnere - írja a Kyiv Independent. Zelenszkij szankciókkal sújtotta Mindicset és egy másik gyanúsítottat, Olekszandr Cukerman üzletembert, miközben tegnap két miniszterét lemondásra szólította fel a botrányban való érintettségük miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai front legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elhunyt barátja emlékéért cselekedett a futballsztár: ezt kérte tőle

Elhunyt barátja emlékéért cselekedett a futballsztár: ezt kérte tőle

Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein said in message he could 'take down' Trump, as pressure grows to release files

Epstein said in message he could 'take down' Trump, as pressure grows to release files

The US president has denied any wrongdoing in relation to Epstein, as US lawmakers release thousands of documents containing the late sex offender's private messages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 15:10
Szijjártó Péter reagált Marco Rubio kijelentésére: a megállapodás megszületett, a többi formaság
2025. november 13. 14:23
Kisgyereket ütött el egy autó Hodászon
×
×
×
×