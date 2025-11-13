Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

„A csőd azt jelentené, hogy fizetésképtelenné válik a város, tehát nem tudja kifizetni a számláit. Jelen pillanatban ez nem áll fenn, de simán csődbe tudnak minket lökni” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Hozzátette, ez azt jelentené, hogy Budapest az év végén már nem tudná visszafizetni a folyószámla-keretét, január 2-án pedig már „nem tudná kinyitni a boltot”, képtelen lenne intézményrendszeri szinten kifizetni a béreket.

A főigazgató kijelentette, elismerőnek tartja Orbán Viktor azon szavait, miszerint „okosban megoldjuk ezt a dolgot”, ám szerinte mégsem kellene arra hagyatkozni, hogy a főváros képes lesz-e a bíróságon azonnali jogvédelemben, a Kúria előtt, vagy éppen a törvényszéken jogi úton legyőzni a kormányt. Mint mondta,

az „okosban megoldás” és a kifizetések átütemezésével nyert átmeneti likviditás nem egy normális gazdálkodás, és nagy ára van később, például kamatterhekben.

A főváros jelenlegi pénzügyi helyzetével kapcsolatban Kiss Ambrus elmondta, jól meghatározható, hogy december 31-ig körülbelül mennyi bevétel és mennyi kiadás lesz, ez maga a Fővárosi Önkormányzat – fogalmazott. Az önkormányzat finanszírozza a közszolgáltatások egy jelentős részét az önfenntartó intézményeken, társaságokon kívül, így például a színházakat, az Állatkertet, a szociális otthonokat, illetve ami a legtöbb pénzbe kerül: a közösségi közlekedést. Ezek azok, amik a kiadást jelentik Budapest egyenlegében.

A főigazgató szerint ez rejti magában az A-megoldást. Abban az esetben, ha a kormány nem hajtja be a szolidaritási hozzájárulást és kifizeti a tartozásait, akkor jó esetben körülbelül nullán, esetleg enyhén mínuszban zárja az évet a főváros, de lehetséges, hogy némi átütemezéssel rendezni tudja a tartozásait.

A B-esetben viszont, ha a kormány nem fizeti ki a tartozásait és behajtja a szolidaritási hozzájárulást novemberben, akkor Budapest -36 milliárd forinttal zár, azaz nem tudja befejezni az évet és a következőt sem tudja elkezdeni – jelentette ki.

A teljes beszélgetés alább hallgatható meg.