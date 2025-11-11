ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd Márton
A kabuli katonai mentőakcióról szóló magyar filmdráma forgatási helyszíne az újdörögdi Romvárosban, a Magyar Honvédség kiképzőbázisán a sajtónyilvános forgatási napon, 2024. október 9-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Meglopták a Magyar Honvédséget

Infostart

Eltűnt a Magyar Honvédség két érzékeny haditechnikai eszköze egy tavaly őszi filmforgatás során lapértesülés szerint. Az értesülések szerint emiatt akkor rendőrök jelentek meg az újdörögdi romvárosban, ahol a Sárkányok Kabul felett című film jeleneteit rögzítették.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az információt. Azt közölték, hogy az esettel kapcsolatban a Tapolcai Rendőrkapitányság lopás miatt folytat nyomozást. Azt nem árulták el, hogy milyen eszközök tűntek el – a hvg.hu szerint olyanok, amelyeket szolgálaton kívül fegyverszobában, katonai páncélszekrényben kell tartani –, hogy mikor indult az eljárás, vagy hogy van-e már gyanúsított.

A lap az ügy több más érintettjét is megkereste, de sem a Honvédelmi Minisztériumtól, sem a honvédséget irányító Honvéd Vezérkartól, sem pedig a film producerétől, Lajos Tamástól nem kaptak választ a kérdéseikre.

A cikk emlékeztetett, hogy a korábban Operation: Sámán munkacímen futott produkció a Sámán Pajzs elnevezésű akció történéseit dolgozza fel, amikor a Magyar Honvédség 540 embert menekített ki Afganisztánból a NATO-erők 2021-es kivonásakor. A film teljes költségvetése csaknem 5,8 milliárd forint, amelynek nagy része állami támogatás, tehát közpénz.

lopás

magyar honvédség

újdörögd

