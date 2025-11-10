Októberben 161 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

Októberben 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.
Az intézmény Facebook-oldalán közölte: októberben 43 természetes eredetű földrengést és 118 bányarobbantást jegyeztek fel a Kárpát-Pannon régióban.
A hónapban két, a lakosság által is észlelt földrengés pattant ki. Az egyik október 16-án történt, amikor egy 2,1-es magnitúdójú rengés keletkezett Pest vármegyében, Inárcs közelében. A másik földrengés október 22-én volt, amikor egy erősebb, 4,1-es magnitúdójú földrengést érzett széles körben a lakosság Csongrád település környezetében.