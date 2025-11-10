Októberben 161 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

Az AI-t nem csupán technológiaként, hanem mindennapi partnerként kell kezelni, amely alapjaiban alakítja át a munkavégzést és a szervezeti kultúrát - erről is kérdezte a Portfolio Kovács Krisztinát, a Magyar Telekom Enterprise szegmensének HR Business Partner vezetőjét. A szakember szerint az egyéneknek be kell építeniük az AI-t a napi rutinjukba, míg a vállalatok felelőssége a biztonságos tanulási környezet megteremtése. Az AI jelentősen átalakítja a vezetői szerepeket is, a hangsúly a felhatalmazó vezetési stílusra helyeződik, miközben a rendszerek átláthatóbbá teszik a működést. A technológia nem az embert helyettesíti, hanem a monoton feladatokat veszi át, miközben felértékelődnek az olyan emberi készségek, mint az empátia és a kritikus gondolkodás. A szakember kitért arra is, hogy a HR területen különösen fontos a jogi-etikai megfelelés és a megfelelő adatkezelés biztosítása, és hogy az AI abban is segíthet, hogy a munkavállalók ne égjenek ki, mivel a jelenlegi munkahelyükön belül gyorsabban megtalálhatják a nekik való új feladatokat, pozíciókat.