ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.56
usd:
331.52
bux:
108123.36
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
földrengés építkezés fal repedés
Nyitókép: Pixabay

Októberben 161 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A hónapban két, a lakosság által is észlelt földrengés pattant ki: az egyik 2,1-es, a másik erősebb, 4,1-es magnitúdójú volt a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma tájékoztatása szerint.

Októberben 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény Facebook-oldalán közölte: októberben 43 természetes eredetű földrengést és 118 bányarobbantást jegyeztek fel a Kárpát-Pannon régióban.

A hónapban két, a lakosság által is észlelt földrengés pattant ki. Az egyik október 16-án történt, amikor egy 2,1-es magnitúdójú rengés keletkezett Pest vármegyében, Inárcs közelében. A másik földrengés október 22-én volt, amikor egy erősebb, 4,1-es magnitúdójú földrengést érzett széles körben a lakosság Csongrád település környezetében.

Kezdőlap    Belföld    Októberben 161 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

kárpát-medence

földrengés

földmozgás

hun-ren

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drámaian romlott a németek biztonságérzete a közterületeken – különösen a nők aggódnak

Drámaian romlott a németek biztonságérzete a közterületeken – különösen a nők aggódnak

Drámai változás az évekkel ezelőtt helyzethez képest. Így kommentálták a német lapok azt a legújabb felmérést, amely szerint a németek többsége borúlátóan ítéli meg az ország társadalmi, gazdasági és külpolitikai helyzetét. Külön fejezet foglalkozott azzal, hogy a biztonságérzetük jelentősen romlik a nyilvános helyeken, ami elsősorban a nőket sújtja.
 

Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Az energetika ügyében sok sikert ért el a magyar fél pénteken, Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján – vélekedett az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője, aki maga is a delegáció tagja volt.
 

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az AI tükröt tart és optimalizál - de mihez kezd ezzel a vezetés?

Az AI tükröt tart és optimalizál - de mihez kezd ezzel a vezetés?

Az AI-t nem csupán technológiaként, hanem mindennapi partnerként kell kezelni, amely alapjaiban alakítja át a munkavégzést és a szervezeti kultúrát - erről is kérdezte a Portfolio Kovács Krisztinát, a Magyar Telekom Enterprise szegmensének HR Business Partner vezetőjét. A szakember szerint az egyéneknek be kell építeniük az AI-t a napi rutinjukba, míg a vállalatok felelőssége a biztonságos tanulási környezet megteremtése. Az AI jelentősen átalakítja a vezetői szerepeket is, a hangsúly a felhatalmazó vezetési stílusra helyeződik, miközben a rendszerek átláthatóbbá teszik a működést. A technológia nem az embert helyettesíti, hanem a monoton feladatokat veszi át, miközben felértékelődnek az olyan emberi készségek, mint az empátia és a kritikus gondolkodás. A szakember kitért arra is, hogy a HR területen különösen fontos a jogi-etikai megfelelés és a megfelelő adatkezelés biztosítása, és hogy az AI abban is segíthet, hogy a munkavállalók ne égjenek ki, mivel a jelenlegi munkahelyükön belül gyorsabban megtalálhatják a nekik való új feladatokat, pozíciókat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen kitüntetésben részesül Szoboszlai Dominik: már életében szobrot kap, itt lesz kiállítva

Hihetetlen kitüntetésben részesül Szoboszlai Dominik: már életében szobrot kap, itt lesz kiállítva

A futballszerető látogatók november 19-től tekinthetik meg a figurát és természetesen szelfizhetnek is vele.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes deal aimed at ending longest ever government shutdown

US Senate passes deal aimed at ending longest ever government shutdown

The measure signals a major breakthrough but the deal still needs to get over more hurdles in Congress.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 13:22
Vigyázat, kivontak egy bébiételt a forgalomból
2025. november 10. 13:10
Meglepően olcsó lesz a napi menü az idei karácsonyi vásáron
×
×
×
×