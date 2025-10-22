Utórengés is jöhet – videó a csongrádi földrengésről

4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerdán, éjfél után, a rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette – közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium.

Az obszervatórium psoztja szerint az esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz.

Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban-hetekben

– írják. Az intézet vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz.

Az obszervatórium közleménye: