ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.22
usd:
335.35
bux:
103424.15
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A seismograph records data.
Nyitókép: Furchin/Getty Images

Megrengett a föld Csongrád térségében

Infostart

4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerdán, éjfél után, a rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette.

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben – írta a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium a közösségi oldalán.

Az intézet vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020).

A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK – Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez – tették hozzá.

„Amennyiben érezte a földrengést, kérjük, jelezze észlelését az Obszervatóriumnak; a lakossági visszajelzések fontos kiegészítő információt nyújtanak a szakmai értékeléshez. Köszönjük együttműködésüket” – zárul a bejegyezés.

Kezdőlap    Belföld    Megrengett a föld Csongrád térségében

földrengés

szeizmológia

csongrád

hun-ren

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A világ legdrágább válása jön – és mi is fizetjük az árát

A világ legdrágább válása jön – és mi is fizetjük az árát
Egy brit válásban hatmillió font ment el ügyvédekre, és ez csak az előjáték volt ahhoz, ami most a világgazdaságban zajlik. Kína és az Egyesült Államok épp elválik egymástól. Külön bankszámlák, külön beszállítói láncok, de egyetlen közös ház, amit Földnek hívunk. A gond csak az, hogy a közös vagyon, vagyis a globális GDP, minden egyes vitával zsugorodik.
Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyinnal tervezett budapesti találkozót illetően.
 

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Biztonsági szakértő a Trump–Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin

Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, kedden mérsékelten emelkedtek a vezető amerikai és európai részvényindexek, és a kilátások szerdán is jók. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi feszültséggel, az ukrajnai béketárgyalással kapcsolatos hírekre és a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap

Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap

Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. Ezúttal a Penny dobja piacra elsőként a saját változatát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel identifies bodies of two hostages returned by Hamas

Israel identifies bodies of two hostages returned by Hamas

The recovery of Aryeh Zalmanovich and Master Sergeant Tamir Adar's remains means Hamas has returned 15 out of 28 deceased Israeli hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 06:36
A saját konyhánk mérgezhet meg minket
2025. október 22. 06:12
Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló
×
×
×
×