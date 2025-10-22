Megrengett a föld Csongrád térségében

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben – írta a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium a közösségi oldalán.

Az intézet vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020).

A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK – Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez – tették hozzá.

„Amennyiben érezte a földrengést, kérjük, jelezze észlelését az Obszervatóriumnak; a lakossági visszajelzések fontos kiegészítő információt nyújtanak a szakmai értékeléshez. Köszönjük együttműködésüket” – zárul a bejegyezés.