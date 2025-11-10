ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 10. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Akadozik a forgalom a 3-as főúton: személygépkocsi és kisbusz karambolozott

Infostart

Kápolna közelében csak félpályán haladhat a forgalom.

Egymásnak ütközött egy személygépkocsi és egy kisbusz a 3-as főúton, Kápolna közelében, a 24-es főút elágazásánál. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – közölte a katasztrófavédelem.

A kisbuszban hárman, az autóban csak a sofőr utazott. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán halad.

Nagyjából egyidőben, az ország más térségében pedig villanyoszlopnak ütközött egy személygépjármű. A baleset a 4238-as úton, Gerla és Békés között történt. Az autóban ketten utaztak, akik a tűzoltók kiérkezése előtt kiszálltak. A békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Akadozik a forgalom a 3-as főúton: személygépkocsi és kisbusz karambolozott

Tudósítónktól

A szlovák kormány Helyreállítási Tervért és Tudásalapú Gazdaságért felelős államtitkára szerint Ukrajna uniós csatlakozása nagy lehetőséget jelenthet, és különösen Kelet-Szlovákia gazdaságát lendítheti fel. Alena Sabelová a szlovák–ukrán párbeszédről szóló hétvégi pozsonyi fórumon hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, amennyiben az teljesíti a szükséges feltételeket és készen áll a csatlakozásra.
 

Kilenc újabb helyen retteghetnek a budapesti autósok

Kilenc új, fix telepítésű trafiboxot állít szolgálatba Budapest XVIII. kerületének önkormányzata a közlekedésbiztonság növelése érdekében. Szaniszló Sándor polgármester bejelentette, hogy az első egységet november 6-án az Alacskai úton adták át, a további nyolc helyszín telepítése folyamatban van.
 

Portfolio.hu
Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat

Hétfő reggelre megérkezett a hír, melyre a befektetők már hosszú napok óta vártak: hamarosan újraindulhat az amerikai kormányzat a rekordhosszúságú leállás után. A hírre pozitívn reagálnak a tőzsdék, Ázsiában szép emelkedést láthatunk, és Európában, valamint délután Amerikában is lendületes emelkedésre van kilátás. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Fontos határidő közeleg: durva bírságra számíthat a Balatonnál, aki ezt elmulasztja

Figyelem, kutyások! Pénzbírság járhat Keszthelyen, ha erről megfeledkezel december 10-ig.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
BBC chair to respond to MPs after director general and News CEO resign

Samir Shah is expected to apologise for the way Panorama edited a speech by Donald Trump, after Tim Davie and Deborah Turness resign.

