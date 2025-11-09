Megtalálták a hetek óta keresett férfit

Lukóczki László október 20-án tűnt el, miután Szombathelyen, a Puskás Tivadar utcában anyagi káros közlekedési balesetet okozott ittas állapotban, majd a rendőri helyszínelés közben elhagyta a helyszínt. Az eltűnése óta a rendőrség, speciális mentőcsapatok, valamint a család és civilek is intenzíven keresték a férfit - idézi fel a vaol.hu.

A portál úgy tudja, a férfi labilis állapotba került az október 20-i intézkedés alatt, majd ismeretlen helyre távozott. A rendőrség a baleset után elvette a jogosítványát.

A holttestet vasárnap délelőtt egy forgalomból kivont, parkoló busz mögött találták meg egy lezárt gyárterületen.

A helyszíni információk szerint a férfi valószínűleg egy kapun átmászva jutott be a területre, és itt vetett véget az életének. A terület elszigeteltsége miatt a keresőcsapatok korábban nem észlelhették a testet.

A hatóságokat a busz tulajdonosa értesítette, aki megtalálta a holttestet. A rendőrségi vizsgálat célja a halál pontos okának és körülményeinek tisztázása.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!