ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Megtalálták a hetek óta keresett férfit

Infostart

Holtan találták meg a vasárnap délelőtti órákban Szombathelyen, egy bezárt gyár területén azt a 31 éves férfit, Lukóczki Lászlót, akit közel három hete kerestek a hatóságok és a civilek. A férfi halálának körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Lukóczki László október 20-án tűnt el, miután Szombathelyen, a Puskás Tivadar utcában anyagi káros közlekedési balesetet okozott ittas állapotban, majd a rendőri helyszínelés közben elhagyta a helyszínt. Az eltűnése óta a rendőrség, speciális mentőcsapatok, valamint a család és civilek is intenzíven keresték a férfit - idézi fel a vaol.hu.

A portál úgy tudja, a férfi labilis állapotba került az október 20-i intézkedés alatt, majd ismeretlen helyre távozott. A rendőrség a baleset után elvette a jogosítványát.

A holttestet vasárnap délelőtt egy forgalomból kivont, parkoló busz mögött találták meg egy lezárt gyárterületen.

A helyszíni információk szerint a férfi valószínűleg egy kapun átmászva jutott be a területre, és itt vetett véget az életének. A terület elszigeteltsége miatt a keresőcsapatok korábban nem észlelhették a testet.

A hatóságokat a busz tulajdonosa értesítette, aki megtalálta a holttestet. A rendőrségi vizsgálat célja a halál pontos okának és körülményeinek tisztázása.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Belföld    Megtalálták a hetek óta keresett férfit

holttest

eltűnt

szombathely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka

Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka

A magyar divatpiac egyik legismertebb és legrégebbi szereplője, a Griff bezárja utolsó budapesti üzletét – szúrta ki a Pénzcentrum.   

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a HungaroMet: meglepő fordulatokat hoz az ősz a következő napokban

Most közölte a HungaroMet: meglepő fordulatokat hoz az ősz a következő napokban

Jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol süt a nap, 11 és 15 fok között valószínű.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Super typhoon makes landfall in Philippines as nearly a million evacuated

Super typhoon makes landfall in Philippines as nearly a million evacuated

Typhoon Fung-wong, with sustained winds of 185 km/h (115mph), made landfall on Sunday evening local time.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 9. 17:05
Titkos akcióba kezdett a Magyar Református Szeretetszolgálat
2025. november 9. 16:50
6 szám, amely senkinek sem hozott maradéktalan örömöt
×
×
×
×