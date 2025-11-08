Titkos gyilkosok a természetben – itt a lista a legveszélyesebbekről

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján elérhetővé vált egy új, veszélyes növényeket bemutató adatbázis, amely a leggyakrabban előforduló mérgező, allergén, irritáló, maró hatású vagy rákkeltő növényfajokat tartalmazza. Az adatbázis nemcsak az emberre, hanem – ahol megbízható információ rendelkezésre áll – az állatokra gyakorolt mérgező hatásokat is feltünteti.

A gyűjteményben több kép is található az egyes növényekről, így azok könnyebben beazonosíthatók, emellett részletes leírás olvasható a növénnyel történt expozíció hatásáról, vagyis hogy milyen problémákat okoz például lenyelés, pollen belélegzése vagy bőrrel való érintkezés esetén.

Mint az InfoRádióban Balázs Andrea elmondta, külön hangsúlyt fektettek arra, hogy azon növényeket mutassák be, amelyekkel kapcsolatban gyakran érkezik valamilyen lakossági megkeresés vagy bejelentés az NNGYK-hoz. Ilyen például a gyöngyvirág, a tiszafa, különböző piros bogyós növények, például a tűztövis vagy a madárbirs, amelyek egyébként annyira nem veszélyesek, de gyakran előfordulnak a kertekben, parkokban, így a kisgyermekek vonzónak találják őket és megkóstolják.

Magyarországon évente mintegy 200-250 növénymérgezési esetet jelentenek az ellátást végző egészségügyi intézmények, ám a mérgező növények véletlen vagy szándékos fogyasztása ennél jóval gyakoribb. Az ilyen esetekkel kapcsolatos tájékoztatást is végző Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz (ETTSZ) évente 350-450 hívás érkezik mérgező vagy annak vélt növények lenyelésével, illetve nedvük bőrre kerülésével kapcsolatban.

Az online adatbázis az intézet honlapján, az Adatbázisok, nyilvántartások menüpontból érhető el.