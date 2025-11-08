ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Közeli kép egy zöld borostyán leveiről egy ház falán.Forrás: Getty Images/Israel Sebastian
Nyitókép: Getty Images/Israel Sebastian

Titkos gyilkosok a természetben – itt a lista a legveszélyesebbekről

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Évente több száz embert mérgeznek meg növények Magyarországon. Az ilyen eseteket segíthet megelőzni a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új adatbázisa, amelyről Balázs Andrea, az NNGYK toxikológiai szakértője beszélt az InfoRádióban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján elérhetővé vált egy új, veszélyes növényeket bemutató adatbázis, amely a leggyakrabban előforduló mérgező, allergén, irritáló, maró hatású vagy rákkeltő növényfajokat tartalmazza. Az adatbázis nemcsak az emberre, hanem – ahol megbízható információ rendelkezésre áll – az állatokra gyakorolt mérgező hatásokat is feltünteti.

A gyűjteményben több kép is található az egyes növényekről, így azok könnyebben beazonosíthatók, emellett részletes leírás olvasható a növénnyel történt expozíció hatásáról, vagyis hogy milyen problémákat okoz például lenyelés, pollen belélegzése vagy bőrrel való érintkezés esetén.

Mint az InfoRádióban Balázs Andrea elmondta, külön hangsúlyt fektettek arra, hogy azon növényeket mutassák be, amelyekkel kapcsolatban gyakran érkezik valamilyen lakossági megkeresés vagy bejelentés az NNGYK-hoz. Ilyen például a gyöngyvirág, a tiszafa, különböző piros bogyós növények, például a tűztövis vagy a madárbirs, amelyek egyébként annyira nem veszélyesek, de gyakran előfordulnak a kertekben, parkokban, így a kisgyermekek vonzónak találják őket és megkóstolják.

Magyarországon évente mintegy 200-250 növénymérgezési esetet jelentenek az ellátást végző egészségügyi intézmények, ám a mérgező növények véletlen vagy szándékos fogyasztása ennél jóval gyakoribb. Az ilyen esetekkel kapcsolatos tájékoztatást is végző Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz (ETTSZ) évente 350-450 hívás érkezik mérgező vagy annak vélt növények lenyelésével, illetve nedvük bőrre kerülésével kapcsolatban.

Az online adatbázis az intézet honlapján, az Adatbázisok, nyilvántartások menüpontból érhető el.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Titkos gyilkosok a természetben – itt a lista a legveszélyesebbekről

adatbázis

növény

mérgező

allergén

rákkeltő

nngyk

balázs andrea

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi minden háztartásban két-háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.
 

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szeretnénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk

Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk

Az Egyesült Államok egy évre adott felmentést Magyarországnak az orosz olaj és gáz használatára vonatkozó amerikai szankciók alól - olvasható a Reutersen. Az állítás ha nem is szöges ellentéte, de jelentősen eltér a tegnapi washingtoni találkozót követő magyar delegáció sajtótájékoztatóján elhangzottaktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

A Pénzcentrum 2025. november 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

The opt-out comes despite the US increasing pressure on allies to sever economic ties with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 06:20
Ha ilyen e-maileket látunk, azonnal törüljük – még a kukából is
2025. november 8. 05:20
Roham a Balatonon: csaknem másfél millióan érintettek
×
×
×
×