2025. november 6. csütörtök Lénárd
Egy Border collie kölyökkutya a gazdája ölében.
Nyitókép: GettyImages/Rawlstock

Próbára tehetik magukat a kutyagazdik

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Megújult a Gazdijogsi, Magyarország első és legteljesebb, ingyenesen elérhető online állattartási oktatási programja, amely a felelős állattartás kultúráját kívánja erősíteni.

A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány által működtetett program az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai támogatásával, Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektorának ajánlásával újult meg – írták.

A korszerűsített tananyag, kutyanevelési videók és a tudáspróba a www.gazdijogsi.hu weblapon érhető el.

Felidézték, hogy a Gazdijogsi program 2021-ben indult az Agrárminisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és az Állatorvostudományi Egyetem közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy segítse a felelős kutyatartás elterjedését Magyarországon.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos november 5-én Nagytarcsán, az Akela Kutyás Központ és Uszodában bejelentette: a Gazdijogsi program az egyetlen törvény által létrehozott állatvédelmi alapítvány, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány gondozásában működik tovább.

Vetter Szilvia, az alapítvány elnöke elmondta: a Gazdijogsi célja, hogy minden jelenlegi és leendő „gazdi” átfogó, közérthető tudást szerezzen kedvence tartásáról, neveléséről, egészségéről és jóllétéről.

Az új tartalmak között megtalálható a 10 fejezetre bővített kutyajogsi, a haladó szintű, több mint 250 oldalas kutyajogsi pro, valamint hamarosan érkezik a macskajogsi és a macskajogsi pro is.

Minden tananyag térítésmentesen, online elérhető, és önellenőrző teszttel zárul, amely sikeres teljesítés esetén névre szóló oklevelet biztosít – közölték.

Próbára tehetik magukat a kutyagazdik

