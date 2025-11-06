ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.1
usd:
334.54
bux:
106933.5
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter előadást tart a Magyar Közgazdasági Társaság 20 éve az EU-ban címmel rendezett konferenciáján a budapesti Európa Pontban 2024. április 22-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Döntött a kormány az EU-jogkörök nagy átvilágításáról

Infostart / MTI

Bóka János az Európa-tanulmányok hálózat második konferenciáján tartott előadásában elmondta: az átvilágítás célja, hogy azonosítsák azokat a területeket, ahol az EU által gyakorolt hatáskörök túlmutatnak az alapszerződési rendelkezéseken. Hozzátette: azonosítják azokat a területeket is, ahol a hatáskörmegosztás az unió és a tagállamok között "nem feltétlenül optimális".

A kormány úgy döntött, bizonyos kulcsterületeken - mint a gazdaságpolitika, az energiapolitika, migrációs politika, családpolitika, kultúra - elvégzi az Európai Unió hatásköreinek rendszerszintű, szisztematikus átvilágítását - mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE).

Bóka János az Európa-tanulmányok hálózat második konferenciáján tartott előadásában elmondta: az átvilágítás célja, hogy azonosítsák azokat a területeket, ahol az EU által gyakorolt hatáskörök túlmutatnak az alapszerződési rendelkezéseken. Hozzátette: azonosítják azokat a területeket is, ahol a hatáskörmegosztás az unió és a tagállamok között "nem feltétlenül optimális".

A miniszter kifejtette: bár az európai védelmi iparnak lehetne jelentős, akár meghatározó szerepe is a versenyképességi fordulatban, ma már az európai védelmiipari és védelmipolitikai törekvések nem részei a versenyképességi agendának, attól politikailag függetlenedtek, és inkább a katonai készültségi szempontok kerültek középpontba. Előtérbe került Ukrajna közvetlen katonai támogatása, miközben azzal, hogy az EU gyakorlatilag korlátlan kötelezettséget vállalt Ukrajna támogatására, költségvetési és gazdaságpolitikai értelemben kényszerpályára helyezte magát. Emellett az Európai Bizottság és a tagállamok többsége "durván és következetesen" alábecsüli Ukrajna finanszírozásának költségeit - közölte.

Bóka János szólt arról is, meglátása szerint politikai érelemben az Európai Unió két szempontból is "béna kacsa". Mint mondta, egyrészt, az elmúlt néhány évtized sikeres gazdasági modelljének fontos pillére volt a belső piaci integráció, az erős amerikai biztonsági garancia, a hozzáférés az olcsó energiahordozóhoz és olcsó kínai fogyasztási cikkekhez, illetve egy viszonylag rugalmas hozzáférés az Egyesült Államok, Oroszország és Kína belső piacaihoz. Az orosz-ukrán háború óta ennek az európai modellnek - a belső piac kivételével - minden eleme megdőlt, és mindaddig az EU nem is tudja ezeket pótolni, amíg a háború tart - tette hozzá.

A miniszter szerint

a tavalyi európai parlamenti választás tanulsága, hogy meghatározóvá vált a föderalisták és szuverenisták közötti politikai megkülönböztetés,

ami várakozásai szerint hosszú távon rendezőelve lesz az Európa-politikának a hagyományos jobb-bal, zöld, liberális különbségtétel helyett.

Kifejtette: a másik pártpolitikai fordulata a tavalyi választásnak az, hogy az EP-ben immár két alternatív többség lehetséges, a hagyományos centrum, és az új jobboldali többség, az úgynevezett Venezuela-koalíció. Mint mondta, ez az új jobboldali többség jelenleg az EP-ben "egészségügyi kordonon kívül van", de csak idő kérdése a kordon leomlása.

Ez nem azt jelenti, hogy minden kérdésben a Venezuela-koalíció fogja a politikai irányvonalat meghatározni, de két valódi alternatíva fog egymással versenyezni: a centrumkoalíció mellett az új jobboldali többség is döntési pozícióba kerülhet bizonyos területeken - mondta. Hozzátette: a jelenlegi centrista koalíció nem alkalmas a versenyképességi fordulat lemenedzselésére, de minél hamarabb eltűnik a kordon a Venezuela-koalíció elől, annál nagyobb az esély a versenyképeségi fordulatra.

Úgy vélte, ha a politikai döntéseket továbbra is a hagyományos politikai centrum hozza meg, akkor erősödik az európai intézményeket eddig jellemző ösztön, ami a kihívásokra az erősebb és mélyebb integráció válaszát adta, de ez további hatáskörelvonást jelent a tagállamoknak. Ha azonban a Venezuela-koalíció fogja a döntéseket meghozni, akkor erőteljesebb hatásköri konzervativizmus érvényesül és megindulhat a hatáskör-revízió, ugyanis itt a tagok meggyőződése, hogy nem biztos, minden versenyképességi kihívásra a több és mélyebb integráció a megoldás - tette hozzá.

Akármelyik koalíció irányába is billen a mérleg, az alapvető kérdéseket vet fel az EU hatásköreivel kapcsolatban: ez vagy a hatáskörbővítés lesz és az azzal kapcsolatos politikai ellenállás, vagy a hatáskör-áttekintés irányába mozdulunk el, ami a tagállami hatáskörök erősítését jelenti - foglalta össze a miniszter, aki jelezte, elvégzik a kulcsterületeken az EU hatásköreinek rendszerszintű, szisztematikus átvilágítását.

Kezdőlap    Belföld    Döntött a kormány az EU-jogkörök nagy átvilágításáról

hatáskör

bóka jános

szuverenisták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor a repülőn Washington felé: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump új fegyvert vetett be a kereskedelmi háborúban

Trump új fegyvert vetett be a kereskedelmi háborúban

Donald Trump amerikai elnök új fegyvert alkalmazott a kereskedelmi háborújában, amivel minden eddiginél jobban érezteti az USA fölényét a kisebb tárgyalópartnerekkel szemben. Kiderült, hogy két délkelet-ázsiai állammal kötött vámmegállapodásába olyan záradékot írt, ami alapján az Egyesült Államok egyoldalúan gyakorlatilag bármikor felmondhatja az egyezségeket, ha a másik fél számára nem tetsző dolgokat csinál – például Kínával üzletel. A Malajzia illetve Kambodzsa számára előnytelen „alkuk” éles kritikát váltottak ki hazai körökben, az ellenzők szerint ugyanis ez a korábbi külpolitikai semlegességük feladását jelenti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat

Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat

Romániában új, szigorú szabály lépett életbe: az emberekre vagy vagyontárgyakra veszélyes medvék azonnal lelőhetők, ha bejárnak a településekre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer warns 'consensus is gone' on fighting climate change as leaders gather at COP30

Starmer warns 'consensus is gone' on fighting climate change as leaders gather at COP30

Prince William says the climate threat is "fast approaching", as the UN warns it is now "virtually impossible" to keep the 1.5C global limit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 17:54
Jó hír érkezett a koronavírusról
2025. november 6. 17:30
Fontos infók derültek ki a tizenharmadik havi nyugdíjról
×
×
×
×