Leáll a Magyar Posta egy időre

Infostart

A Magyar Posta országos informatikai karbantartás miatt 2025. november 15-16-án jelentős szolgáltatási korlátozásokat vezet be, ami érinti a nyitvatartási időket is.

A Magyar Posta tájékoztatása szerint 2025. november 15. (szombat) 17:00 órától november 16. (vasárnap) 18:00 óráig országos informatikai adatközponti karbantartási munkálatokat végeznek, amely idő alatt a postahivatalok nem tudnak szolgáltatásokat nyújtani az ügyfelek számára.

A karbantartás következtében 22 postai szolgáltatóhely módosított nyitvatartással üzemel november 15-én, szombaton. Ezek a posták a megszokottnál korábban, legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, hogy felkészülhessenek a rendszerkarbantartásra - írja a Portfolio.

A korlátozások további 5 postai szolgáltatóhelyet is érintenek, amelyek a karbantartás miatt november 16-án, vasárnap egyáltalán nem nyitnak ki.

A vállalat arra kéri ügyfeleit, hogy a jelzett időszakban tervezett postai ügyintézéseiket időben, a karbantartást megelőzően vagy azt követően intézzék.

