Nyitókép: Papp László, Debrecen polgármesterének hivatalos Facebook-oldala

Debrecenben már nem csak az útlevelet nézik

Infostart / MTI

A debreceni repülőtéren november 11-én megkezdik az új határregisztrációs rendszer (EES) tesztelését, majd a tesztidőszak után a teljeskörű alkalmazását – tette közzé a légikikötő sajtószolgálata.

Közleményükben emlékeztetnek rá: Magyarország október 12-én megkezdte az Európai Unió új, korszerű határregisztrációs rendszere, az EES (Entry/Exit System) bevezetését a külső határain.

Ez a digitális rendszer lehetővé teszi a nem uniós állampolgárok be- és kilépésének elektronikusan történő nyilvántartását, amelynek része az utasok biometrikus adatainak (arcképének és ujjlenyomatának) rögzítése is.

Az EES kiváltja a hagyományos útlevélbélyegzőt, így gyorsabbá és biztonságosabbá válik az EU-ba történő belépés és kilépés folyamata.

A debreceni nemzetközi repülőtér november 11. és 13. között kapcsolódik be a rendszer tesztelésébe, majd ezt követően kezdődik meg a teljes körű alkalmazás. Az utasoknak javasolt már most tájékozódni, illetve a megszokottnál korábban érkezniük a repülőtérre, mivel a biometrikus adatfelvétel miatt az utasfelvétel rövid várakozással járhat.

Az EES regisztráció alól mentesülnek az uniós állampolgárok és azok, akik uniós családtagként utaznak, vagy akik érvényes schengeni tartózkodási engedéllyel, illetve hosszú távú vízummal rendelkeznek.

Az új rendszer célja, hogy egységes adatbázist hozzon létre az uniós külső határok átlépéseiről, megkönnyítve ezzel a határellenőrzést, javítva a biztonságot, valamint egyszerűsítve az utazást a gyakori határátlépők számára.

A debreceni repülőtéri szolgálat elkötelezett abban, hogy az átállás a lehető legzökkenőmentesebben menjen végbe, ezért kérik az utasok türelmét és együttműködését – áll a közleményben.

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

A magyar kormányfő Facebook-üzenetében visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vádjait, és újra leszögezte a magyar álláspontot Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban. Zelenszkij szerint Orbán Viktor „konkrétan Putyint támogatja” Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával.
 

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv. "A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban" - mondta Zelenszkij az Ukrinfrom tudósítása szerint. Az ukrán államfő a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt. Mint közölte, az összecsapások közel harmada itt zajlik az orosz és ukrán haderő között, és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel. "Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak" - értékelt Zelenszkij. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Óriási az emberhiány ezen a vidéken: rengeteg dolgozót keresnek, indul a jelentkezés

Budapesten idén az év harmadik negyedében 16,2%-kal kevesebb állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban.

Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

New Yorkers weigh in a mayoral race that has garnered national attention, while Virginia and New Jersey choose new governors.

