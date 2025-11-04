Debrecenben már nem csak az útlevelet nézik

Közleményükben emlékeztetnek rá: Magyarország október 12-én megkezdte az Európai Unió új, korszerű határregisztrációs rendszere, az EES (Entry/Exit System) bevezetését a külső határain.

Ez a digitális rendszer lehetővé teszi a nem uniós állampolgárok be- és kilépésének elektronikusan történő nyilvántartását, amelynek része az utasok biometrikus adatainak (arcképének és ujjlenyomatának) rögzítése is.

Az EES kiváltja a hagyományos útlevélbélyegzőt, így gyorsabbá és biztonságosabbá válik az EU-ba történő belépés és kilépés folyamata.

A debreceni nemzetközi repülőtér november 11. és 13. között kapcsolódik be a rendszer tesztelésébe, majd ezt követően kezdődik meg a teljes körű alkalmazás. Az utasoknak javasolt már most tájékozódni, illetve a megszokottnál korábban érkezniük a repülőtérre, mivel a biometrikus adatfelvétel miatt az utasfelvétel rövid várakozással járhat.

Az EES regisztráció alól mentesülnek az uniós állampolgárok és azok, akik uniós családtagként utaznak, vagy akik érvényes schengeni tartózkodási engedéllyel, illetve hosszú távú vízummal rendelkeznek.

Az új rendszer célja, hogy egységes adatbázist hozzon létre az uniós külső határok átlépéseiről, megkönnyítve ezzel a határellenőrzést, javítva a biztonságot, valamint egyszerűsítve az utazást a gyakori határátlépők számára.

A debreceni repülőtéri szolgálat elkötelezett abban, hogy az átállás a lehető legzökkenőmentesebben menjen végbe, ezért kérik az utasok türelmét és együttműködését – áll a közleményben.